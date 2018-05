14. Mai ist Bewerbungsende für den „Karrieretag Familienunternehmen“ bei MANN+HUMMEL in Ludwigsburg

„Familienunternehmen stehen für unternehmerisches

Denken, Innovation und Nachhaltigkeit!“ So wirbt Thomas Fischer,

Aufsichtsratsvorsitzender der MANN+HUMMEL Gruppe für den kommenden

„Karrieretag Familienunternehmen“, der am 29. Juni in Ludwigsburg bei

Stuttgart im neuen Technologiezentrum des international agierenden

Filtrationsspezialisten stattfinden wird. 49 weitere große

Familienunternehmen aus ganz Deutschland werden sich dort als

Arbeitgeber präsentieren. Mit dabei sind beispielsweise die

Drogeriemarktkette dm, der „Sonnenlicht-Manager“ WAREMA oder das

globale Technologieunternehmen, die Freudenberg Gruppe.

Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, aber auch

Berufserfahrene können sich noch bis zum 14. Mai bewerben, direkt

online unter http://www.karrieretag-familienunternehmen.de/.

Wer akkreditiert wird, trifft direkt auf die Inhaber und die

verantwortlichen Personalleiter der ausstellenden

Familienunternehmen. Sie stehen für Gespräche über mögliche

Karriereperspektiven bereit.

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ wurde von führenden

Familienunternehmern Deutschlands, dem Entrepreneurs Club und der

Stiftung Familienunternehmen ins Leben gerufen.

Ein Presse-Foto steht Ihnen auf unserer Homepage zur kostenfreien

Nutzung (© Mann+Hummel) zur Verfügung: http://ots.de/YqXML5

Pressekontakt:

Maria Krenek

Referentin Kommunikation

Stiftung Familienunternehmen

Prinzregentenstraße 50

D-80538 München

Tel.: +49 (0) 89 / 12 76 400 03

krenek@familienunternehmen.de

http://www.familienunternehmen.de/

Original-Content von: Stiftung Familienunternehmen, übermittelt durch news aktuell