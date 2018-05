Drei Promotionsstipendien für den Kampf gegen Leukämie / José Carreras Leukämie-Stiftung fördert Nachwuchswissenschaftler (FOTO)

– Finanzielle Unterstützung für drei Doktoranden, die auf demGebiet der Leukämie und verwandter Blutkrankheiten bei Kindernund Jugendlichen forschen– Die Stipendien wurden gemeinsam mit der Fachgesellschaft fürPädiatrische Onkologie und Hämatologie e.V. (GPOH) inFrankfurt zum zweiten Mal vergeben

„Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem – dieses große

Ziel unseres Stifters José Carreras ist nur über den medizinischen

Fortschritt erreichbar. Gemeinsam mit der Fachgesellschaft für

Pädiatrische Onkologie und Hämatologie e.V. (GPOH) möchten wir

deshalb in besonderem Maße talentierte junge Wissenschaftler

motivieren, in dem Bereich Kinder- und Jugendmedizin zu forschen und

ihnen optimale Voraussetzungen hierfür bieten. Wir hoffen, dass

unsere Nachwuchsforscher damit einen Teil dazu beitragen, die

Überlebenschancen der betroffenen jungen Patienten weiter zu

verbessern“, erklärt Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand

der José Carreras Leukämie-Stiftung.

In diesem Jahr wurde nun das José

Carreras-GPOH-Promotionsstipendium an drei junge Doktorandinnen und

Doktoranden aus dem Bereich der Humanmedizin oder verwandter

naturwissenschaftlicher Fächer vergeben. Die feierliche Ernennung der

Promotionssti-pendiaten Cora Beckmann (Freiburg), Jana Catrin Mormann

(Münster) und Jonas Wilhelm (München) fand am Freitag im Rahmen der

91. Wissenschaftlichen Halbjahres-tagung des GPOH e.V. in Frankfurt

am Main statt.

Prof. Angelika Eggert, Vorsitzende des Vorstandes der Gesellschaft

für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie e.V.: „Im Namen der GPOH

bedanke ich mich für das großar-tige Engagement der José Carreras

Leukämie-Stiftung sowie bei den vielen Spenderinnen und Spendern. Das

José Carreras-GPOH-Promotionsstipendium ist nun schon im 2. Jahr eine

wesentliche Basis, um den wissenschaftlichen Nachwuchs für die

Leukämieforschung in Deutschland zu begeistern. Damit wird das

Förderspektrum der Stiftung, die sich auch in anderen Bereichen seit

vielen Jahren erfolgreich und nachhaltig engagiert, optimal ergänzt.“

Die Promotionsstipendiaten werden ein Jahr lang mit 800 Euro pro

Monat plus einmalig 400 Euro für projektbezogene Reisen unterstützt.

Insgesamt stellt die José Carreras Leukämie-Stiftung dafür 30.000

Euro bereit. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgte durch ein Gremium

bestehend aus Experten der GPOH und des Wissenschaftlichen Beirats

der José Carreras Leukämie-Stiftung.

Die José Carreras Leukämie-Stiftung hat bislang rund 150

Stipendien mit einer Förder-summe von fast 12 Millionen Euro

finanziert. Dazu zählen nationale wie internationale

Forschungsstipendien und auch bereits 39 Promotionsstipendien.

Mit dem José Carreras-GPOH-Promotionsstipendium werden in 2018

gefördert:

Cora Beckmann, Freiburg: „Ein Zebrafischmodell für die rasche

Charakterisierung genetischer Einflussfaktoren auf die Hämatopoese“

Jana Catrin Mormann, Münster: „Die Identifizierung von

epigenetischen Zielstrukturen in SMARCB1- negativen PTCL“

Jonas Wilhelm, München: „Analyse des immunmodulatorischen

Surfaceomes der pädiatrischen T-ALL“

José Carreras Leukämie-Stiftung

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José

Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits über 1.200 Projekte finanziert, die

den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung

von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von

Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche

José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI

Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Weitere

Informatio-nen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de

Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie e.V.

(GPOH)

Die GPOH nimmt als Fachgesellschaft vielfältige Aufgaben in Bezug

zur unmittelbaren Behandlung der Patient/innen, in der Erbforschung

der Erkrankungen, in der Fort-und Weiterbildung und in der

Kooperation mit anderen Fachgesellschaften wahr. Sie widmet sich vor

allem den folgenden Themen:

– Erforschung, Diagnostik und Therapie von Tumoren sowie malignen und

benignen Blutkrankheiten des Kindes- und Jugendalters.

– Verbesserung des ganzheitlichen und multiprofessionellen

Versorgungskonzeptes und der dafür erforderlichen Strukturen und

Rahmenbedingungen in Diagnostik, Therapie, psychosozialer

Betreuung, Rehabilitation, Nachsorge und Palliativversorgung.

– Förderung der ärztlichen Weiterbildung (Schwerpunktbezeichnung:

Kinder-Hämatologie und -Onkologie)

– Förderung der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung aller

weiteren in der pädiatrischen Onkologie und Hämatologie tätigen

Berufsgruppen.

– Kooperation mit nationalen und internationalen Fachgesellschaften

der Hämatologie und Onkologie – inklusive der chirurgischen,

pathologischen, radiologischen und radioonkologischen

Fachgesellschaften

– Kooperation mit anderen kinder- und jugendmedizinischen

Fachgesellschaften und Verbänden sowie mit den fachspezifischen

Selbsthilfegruppen und Patientenvertretungen

– Durchführung nationaler und internationaler Studien zur Diagnostik

und Therapie von hämatologischen und onkologischen Erkrankungen im

Kindes- und Jugendalter

