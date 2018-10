20. ASB-Bundeskonferenz: Bundesvorsitzender Knut Fleckenstein im Amt bestätigt (FOTO)

Im Rahmen der 20. Bundeskonferenz in Warnemünde wählte heute derArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. seinen neuen Vorstand. Dabeibestätigte eine große Mehrheit von 89 Prozent der 166 Delegierten denHamburger Knut Fleckenstein MdEP in seinem Amt alsASB-Bundesvorsitzender. „Ich freue mich über die überzeugendeMehrheit der Wahl und das große Einvernehmen der Bundeskonferenz“,erklärte Knut Fleckenstein nach seiner Wiederwahl. Der ASB wolle sichlaut Fleckenstein zukünftig noch stärker für ein solidarischesMiteinander einsetzen: „Wir wollen alle unterstützen, die dieMenschen in unserer Gesellschaft zusammenführen und nicht spalten.“Der 1,3 Millionen Mitglieder starke Verband werde sich weiterhin fürdie Integration von Flüchtlingen und Migranten einsetzen und wollelaut des Bundesvorsitzenden für mehr Organspenden eintreten.

Als stellvertretende Bundesvorsitzende wählten die Delegierten

erneut Uwe Borchmann aus Rostock mit 85 Prozent sowie Dr. Christine

Theiss aus München mit 80 Prozent der Stimmen für den 76-jährigen

Hans Werner Loew aus Würzburg, der nicht mehr für den Vorstand

kandidierte.

Bestätigt im Amt wurden Karl-Eugen Altdörfer aus Michelbach,

Ludwig Frölich aus Hofheim im Taunus, Krimhild Niestädt aus Naumburg

und Prof. Dr. Michael Stricker aus Bielefeld. ASB-Bundesarzt bleibt

Dr. Georg Scholz aus Hamm. Anna Schein aus Essen wurde bereits auf

der diesjährigen Bundesjugendkonferenz neu in das Amt der

Bundesjugendleiterin gewählt. Neu gewählt in den Bundesvorstand

wurden Andrea Schröder-Ehlers aus Lüneburg und Herbert Münch aus

Regensburg. Thomas Schmidt aus Teltow wird dem neuen Vorstand nicht

mehr angehören.

Die Bundeskontrollkommission bilden zukünftig Roland Hanusch,

Detlef Hapke, Kai Mehliß, Martin Retsch und Sonja Spilker.

Als Vorsitzender des ASB-Schiedsgerichtes wurde Dr. Sebastian Paul

Luth wiedergewählt. Das Schiedsgericht des ASB ist die

Schlichtungsstelle für ASB-Gliederungen, korporative Mitglieder und

Organe.

