2018 – ein Schlüsseljahr für die Zeitarbeitsbranche / Personaldienstleister Orizon trotz Herausforderungen positiv gestimmt (FOTO)

– Equal Pay und neue Höchstüberlassungsdauer nach Reform in 2018

erstmals wirksam

– Zeitarbeitsbranche wächst weiter, Arbeitnehmerlöhne steigen

stetig

– Orizon erwartet nach wachstumsstarkem Jahr 2017 vor allem

Konsolidierung

Nach der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) wurden

zum 1. Januar erstmals die Bestimmungen des Equal Pay wirksam, am 1.

Oktober wird für etliche Zeitarbeitnehmer die 18-monatige

Höchstüberlassungsdauer greifen. Dies stellt Unternehmen und

Mitarbeiter vor große Herausforderungen und führt laut einer

aktuellen Zeitarbeitnehmer-Befragung im Auftrag des

Personaldienstleisters Orizon vielfach zu Verunsicherung bei den

Beschäftigten. Nach dem wachstumsstarken Jahr 2017 erwartet Orizon

daher für 2018 eher eine Konsolidierung – sowohl beim Umsatz als auch

hinsichtlich der Mitarbeiterzahlen. Doch trotz der tiefgreifenden

politischen Regulierungen und bürokratischen Hürden gelingt es dem

Unternehmen, ein verlässlicher Partner für Kunden und Mitarbeiter zu

bleiben. Das belegt unter anderem die jüngste Auszeichnung als bester

Mittelstandsdienstleister in der Branche der

Personaldienstleistungsunternehmen durch das Magazin

„WirtschaftsWoche“.

Nach der offiziellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren

zuletzt (Stand Juni 2017) rund 1,01 Millionen Menschen in Deutschland

als Zeitarbeitnehmer beschäftigt – ein Plus von 4 Prozent gegenüber

dem Vorjahr. Zwar musste Orizon zum Jahreswechsel 2017/2018 Abgänge

von Mitarbeitern verzeichnen, vor allem als Folge der AÜG-Reform.

Vorangegangene Neueinstellungen sorgten jedoch insgesamt für

Stabilität im Hinblick auf die Zahl der überbetrieblichen

Mitarbeiter. Höhere Löhne in 2017 trugen ebenfalls zu einem kräftigen

Wachstum bei, so dass der Umsatz des Unternehmens auf rund 295

Millionen Euro geklettert ist. Auch 2018 werden die Löhne in der

Branche weiter steigen. So ist zum 1. April eine weitere tarifliche

Erhöhung zwischen dem Interessenverband Deutscher

Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund in

Kraft getreten. Die Gehälter stiegen dadurch in Westdeutschland um

2,8 Prozent und in Ostdeutschland um 4 Prozent. Somit liegt der

Mindestlohn mit 9,49 Euro (West) bzw. 9,27 Euro (Ost) weiterhin

deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro.

Verunsicherung durch AÜG-Reform

Doch trotz steigender Beschäftigtenzahlen und höherer Löhne: Die

Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, deren Auswirkungen in

diesem Jahr erstmals umfassend spürbar werden, sorgen bei den

Betroffenen vor allem für Unsicherheit. Das belegt die aktuelle

Befragung von rund 1.500 Orizon-Zeitarbeitnehmern durch das

unabhängige Marktforschungs- und Analyseunternehmen Lünendonk. So

erwarten viele Teilnehmer der Studie häufigere Einsatzwechsel und

infolgedessen stärkere Schwankungen ihres Gehalts. Gestiegene Angst

vor einem Jobverlust ist eine weitere Folge der AÜG-Reform aus Sicht

der Betroffenen. Schließlich fällt auch das Gesamturteil ernüchternd

aus: mehr als die Hälfte der Zeitarbeitnehmer sieht in der neuen

Gesetzgebung mehr Nachteile als Vorteile. „2018 wird ein

Schlüsseljahr für die Branche der

Personaldienstleistungsunternehmen“, ist Dr. Dieter Traub, CEO von

Orizon, überzeugt. „Mit unseren qualifizierten Mitarbeitern und

unserer Wachstumsstrategie sind wir für die aktuellen

Herausforderungen jedoch bestens gerüstet und blicken positiv in die

Zukunft“, so Traub weiter.

