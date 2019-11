“24. Karrieretag Familienunternehmen”: Familienunternehmen punkten mit besserer Arbeitsatmosphäre (FOTO)

Familienunternehmen bieten gute Voraussetzungen,um qualifizierte Mitarbeiter langfristig an sich zu binden. Eine Umfrage derStiftung Familienunternehmen ergab, dass angehende Fach- und Führungskräfte einegute Arbeitsatmosphäre als das wichtigste Kriterium für den langfristigenVerbleib im Unternehmen erachten. Erst danach kommen die Punkte“Karrierechancen”, “Tätigkeit” und “Vergütung”. Die Befragung von knapp 500Fach- und Führungskräften wurde im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen vonder Technischen Universität München auf dem “Karrieretag Familienunternehmen”durchgeführt.

Das Ergebnis sei für Familienunternehmen eine gute Nachricht, sagt Stefan

Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen. “Traditionell

achten Familienunternehmen von Anfang an besonders darauf, dass Mitarbeiter auch

gut ins Team passen. Ganz nach dem Motto: Ein Gramm Charakter wiegt schwerer als

ein Kilogramm Fachwissen”, sagt Heidbreder. “Nun zeigt sich, dass sich das auch

langfristig in einer engen Mitarbeiterbindung auszahlt.”

Die Untersuchung wurde anlässlich des 24. “Karrieretags Familienunternehmen”

vorgestellt, der in diesem Herbst auf dem neuen Campus des

Gebäudetechnik-Spezialisten Gira in Radevormwald stattfindet. Insgesamt haben

sich 2.000 Bewerber um einen der 600 Plätze beworben. “Die vertretenen

Familienunternehmen suchen insbesondere Fachleute aus den Bereichen Informatik,

Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Mathematik”, sagt Stefan Klemm, Gründer

des Entrepreneurs Clubs in München.

Investition in moderne Arbeitswelten

Das Technologieunternehmen Gira hat in den vergangenen Jahren stark in die

Gebäudeinfrastruktur und in die Gestaltung der Arbeitswelten investiert. “Wir

brauchen hochqualifizierte Mitarbeiter. Die bekommen wir nur, wenn wir auch die

entsprechenden Arbeitsbedingungen bieten”, sagt Dirk Giersiepen,

geschäftsführender Gesellschafter des Smarthome-Spezialisten Gira. “Dazu gehören

für uns nicht nur ein modernes Arbeitsumfeld, sondern ebenso vielfältige

Möglichkeiten, spannende Projekte im Zusammenhang mit smarten

Zukunftstechnologien eigenverantwortlich zu bearbeiten.”

Aus früheren Umfragen geht hervor, dass Familienunternehmen in besonderem Maß

für ein gutes Arbeitsklima stehen. 81 Prozent der Befragten geben an, dass

Familienunternehmen eine bessere Arbeitsatmosphäre bieten als

Nicht-Familienunternehmen. Auch flache Hierarchien (75 Prozent) und ein

kooperativer Führungsstil (72 Prozent) werden eher Familienunternehmen als

Nicht-Familienunternehmen zugeschrieben.

Was genau eine gute Arbeitsatmosphäre ausmacht, war auch ein

Untersuchungsgegenstand der aktuellen wissenschaftlichen Befragung der Münchner

Wissenschaftler. Die Teilnehmer des Karrieretags nannten eine gute Beziehung zu

ihren Vorgesetzten (31,2 Prozent). Es folgt der Zusammenhalt im Team (19

Prozent), Wertschätzung und Respekt (14,2 Prozent) sowie eine offene

Kommunikation (8,8 Prozent).

Der “Karrieretag Familienunternehmen” wurde von führenden Familienunternehmern

Deutschlands, dem Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen ins

Leben gerufen.

Der 25. “Karrieretag Familienunternehmen” findet am 29. Mai 2020 bei der

Goldbeck GmbH in Bielefeld statt. Informationen und Möglichkeiten zur direkten

Anmeldung sind unter www.karrieretag-familienunternehmen.de verfügbar.

