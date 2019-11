“Jetzt ist die Zeit der Liebe”/ EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm begrüßt neues Kirchenjahr

Mit festlichen Gottesdiensten starten die Christinnen und

Christen in den rund 14.000 evangelischen Kirchengemeinden in Deutschland am

Sonntag in den Advent und das neue Kirchenjahr.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof

Heinrich Bedford-Strohm, rief dazu auf, im Advent ein besonderes Augenmerk auf

den eigenen Umgang mit der Zeit zu legen. Der Advent biete Gelegenheit, “die

Achtlosigkeit gegenüber unserer Zeit zu überwinden und mit unserer Zeit neu

umgehen zu lernen, weil wir wissen und in der Seele spüren: Es ist von Gott

geschenkte Zeit”, so der Ratsvorsitzende. “Advent heißt, seine Zeit bewusst zu

leben. Die Augen zu öffnen für den besonderen Moment, in dem Gott wirkt. Das

Herz zu öffnen für die Liebe, die darin offenbar wird. Die Hände auszustrecken

zu jemand, der oder die jetzt gerade helfende Hände braucht.”

Bedford-Strohm erinnerte daran, dass die Zeit vor Weihnachten ganz im Zeichen

der Liebe stehe: “Immer wieder fasziniert es mich, wenn wir uns in der

Adventszeit wie die Eisenspäne noch einmal neu auf den Magneten auszurichten

beginnen, in dem die Liebe Mensch geworden ist: auf diesen wahren Menschen Jesus

Christus, der gesagt hat: –Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch

untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander

liebhabt.– (Joh 13,34)”

Der EKD-Ratsvorsitzende lud dazu ein, den Advent in diesem Sinne gemeinsam zu

feiern: “Jetzt ist die Zeit der Liebe. Jetzt ist die Zeit der Dankbarkeit. Jetzt

ist die Zeit der Hoffnung. Denn unser Herr kommt. Und es wird hell.”

Landesbischof Bedford-Strohm predigt am Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr in einem

Festgottesdienst der Nürnberger Kirche St. Lorenz.

Abweichend vom Kalenderjahr beginnt das christliche Kirchenjahr mit dem ersten

Advent und endet mit dem Ewigkeitssonntag Ende November eines jeden Jahres. Das

Kirchenjahr orientiert sich an der festgelegten Abfolge von christlichen Festen

und Festzeiten. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Oster- und

Weihnachtsfestkreis zu.

Weitere Informationen zum Kirchenjahr unter www.kirchenjahr-evangelisch.de

