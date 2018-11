25 Jahre Projektförderung bei Studiosus: „Wir möchten so viel wie möglich zurückgeben“

Flüsternd liest ein Mädchen aus einem Roman,

während die Augen ihres Tischnachbarn über einen Comic wandern. Ein

Nachmittag in der Bibliothek des Sophy Village Free Education

Programs. Die Organisation bietet in der Nähe der Stadt Siem Reap in

Kambodscha ergänzend zum staatlichen Schulunterricht Englisch- und

Computerkurse an. Das Angebot verbessert die Berufsaussichten der

Dorfkinder, denn viele junge Menschen in der Region sehen ihre

Zukunft im Tourismus.

Die Einrichtung der Bibliothek hat die Studiosus Projektförderung

ermöglicht, die in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiert. 1993

finanzierte Studiosus die Gehälter von Mitarbeitern einer

Leprastation im nepalesischen Pokhara. Das erste Förderprojekt war

geboren. „Wir möchten unseren Gästen nicht nur unvergessliche Reisen

bieten, sondern auch den Gastgebern so viel wie möglich zurückgeben“,

sagt Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch.

In den vergangenen 25 Jahren förderte Studiosus über 500

Hilfsmaßnahmen von 200 Sozial-, Umwelt- und Kulturprojekten weltweit,

darunter ein Second-Hand-Laden in Thessaloniki, der auch als

Begegnungsort für geflüchtete Frauen dienen soll, Werkstätten für die

Fertigung von Solarkochern in Madagaskar und die Rekonstruktion einer

Säulenstellung im antiken Gymnasion von Pergamon. Entstanden die

ersten Hilfsvorhaben noch spontan, so kamen bald Auswahlkriterien

hinzu. Nach dem Tsunami im Indischen Ozean gründete der Veranstalter

Studiosus mit Partnern 2005 den gemeinnützigen Verein Studiosus

Foundation e. V., der seither alle Förderprojekte koordiniert. Die

meisten davon werden im Rahmen von Studiosus-Reisen besucht. „Dadurch

halten wir laufend Kontakt zu den Verantwortlichen vor Ort und können

uns von der Umsetzung der Pläne überzeugen“, sagt Ruth Hopfer-Kubsch,

geschäftsführende Vorständin der Studiosus Foundation.

Das Sophy Village Free Education Program ist ein langjähriger

Partner der Studiosus Projektförderung. 2010 unterstützte die

Studiosus Foundation zum ersten Mal die Anschaffung von Computern

sowie deren Installation. Seitdem kamen Förderungen für weitere

Geräte, Unterhaltskosten und Mitarbeitergehälter hinzu, sodass

aktuell rund 450 Kinder am Unterricht teilnehmen können. Die

Organisation vermittelt inzwischen nicht nur Computer- und

Fremdsprachenkenntnisse, sondern besitzt auch eine kleine

Musikschule. „Das Wissen um die eigene Kultur und traditionelle Musik

droht verloren zu gehen. Deshalb ist es den Projektbeteiligten ein

Anliegen, es an die junge Generation weiterzugeben“, erklärt Ruth

Hopfer-Kubsch.

Über weitere Förderprojekte und ihre Auswahlkriterien berichtet

Studiosus auch in der aktuellen Ausgabe des Online-Kundenmagazins

unter http://ots.de/TZxvAT. Mehr Informationen rund um die Studiosus

Foundation gibt es im Nachhaltigkeitsbericht unter

http://ots.de/xZlbun.

Über Studiosus und die Studiosus Foundation e. V.

Die Studiosus Foundation e. V. wurde am 1. Februar 2005 vom

Münchner Reiseveranstalter Studiosus gegründet. Den Anstoß dazu gaben

der Tsunami in Südostasien Ende Dezember 2004 und die damit

verbundene langfristige Wiederaufbauhilfe. Das Engagement von

Studiosus für einen sozial- und umweltverträglichen Tourismus begann

allerdings bereits in den 1990er Jahren. Seit der Gründung der

Studiosus Foundation e. V. erfolgt die Projektförderung über den als

gemeinnützig anerkannten Verein. Dieser unterstützt weltweit Projekte

zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in Entwicklungsländern, zum

Schutz der Natur und zum Erhalt des kulturellen Erbes. Seit ihrem

Bestehen hat die Foundation mehr als 200 Projekte gefördert, derzeit

werden insgesamt 38 Projekte weltweit unterstützt. Das Engagement

reicht von Biogasanlagen in Indien über Ausbildungsförderung in

Bolivien bis zu einem Frauenschutzprojekt in der Osttürkei. Die

Studiosus Foundation e. V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels. Mehr

Informationen im Internet auf www.studiosus-foundation.org.

Bildmaterial

Bildmaterial in druckfähiger Auflösung finden Sie unter

www.studiosus.com/presse/pressemitteilungen zum Download. Bei der

redaktionellen Berichterstattung können Sie es gerne unter Angabe des

Fotocredits kostenfrei veröffentlichen.

