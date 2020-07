25 Jahre Srebrenica – eine Gedenkfeier in der Gedächtniskirche Berlin

Anlässlich des Völkermordes an mehr als 8000 Bosniaken in der bosnischen Stadt Srebrenica vor 25 Jahren veranstaltet die bosnische Gemeinde in Berlin zusammen mit der Botschaft von Bosnien-Herzegowina in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin eine Gedenkfeier, um an die unschuldigen Opfer zu erinnern.

1991 zerfiel Jugoslawien in einem zerstörerischen Krieg. Nach der Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien griff der blutige Konflikt 1992 auf Bosnien-Herzegowina über, wo er die bisher verübten Grausamkeiten noch übertraf. Im Juli 1995 des letzten Kriegsjahres eroberten bosnisch-serbische Streitkräfte und Paramilitärs unter der Führung von General Ratko Mladic die ostbosnische Stadt Srebrenica. Und das, obwohl sie seit 1993 als deklarierte UN Schutzzone der Obhut der Vereinten Nationen unterstand, in deren Auftrag ein leicht bewaffnetes Kontingent der internationalen Schutztruppe (UNPROFOR) Waffenstillstände überwachen sowie in begrenztem Umfange auch zum Schutz und zur Versorgung der bosnisch-muslimischen Zivilbevölkerung vor Ort beitragen sollte.

In nur wenigen Tagen nach dem Einmarsch wurden Tausende Frauen, Kinder und Alte deportiert, während der männliche Teil der Bevölkerung, über 8000 Jugendliche und Erwachsene, Srebrenica nie wieder verlassen sollte: Sie wurden zusammengetrieben, erschossen und in Massengräbern verscharrt. Die vollständige Identifizierung und die Beerdigung der Opfer sind bis heute nicht abgeschlossen. Diese Massenhinrichtung von bosniakischen Männern und Jungen stuften der Internationale Gerichtshof (IGH) und der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) als Völkermord ein und gilt damit als eines der schlimmsten Verbrechen in Europa seit Beendigung des II.Weltkrieges.

Am 15. Januar 2009 fasste das Europäische Parlament den Beschluss, den 11. Juli zum “Tag des Gedenkens an die Opfer des Massakers von Srebrenica” zu erklären. Seitdem erinnert Europa alljährlich an die ermordeten Opfer von Srebrenica und auch an alle anderen Menschen, die während des Kriegs im ehemaligen Jugoslawien gewaltsam ums Leben gekommen sind.

Anwesende Gäste der Gedenkfeier am 9. Juli 2020 sind u. a. Herr Zeljko Komsic, Mitglied des Staatspräsidium Bosnien und Herzegowina, Frau Michelle Müntefering, Staatsministerin, Auswärtiges Amt, Bundesrepublik Deutschland, Frau Jasmila Zbanic, Filmregisseurin, Bosnien und Herzegowina.

Presse- und Interviewanfragen richten Sie bitte an:

Herr Meho Travljanin

Vorsitzender Islamisches Kulturzentrum der Bosniaken in Berlin e.V.

kontakt@ikb-berlin.de

0176 232 46 596