Das Massaker am Sternleitenhof – ein packender, dokumentarischer Roman

Niederösterreich ist im Oktober des Jahres 1947 von Russland besetzt. Im Mostviertel werden auf einem Bauernhof fünf Erwachsene und sechs Kinder ermordet aufgefunden. Zwei Kinder, die in ihren Betten schlafen, überleben den Mordanschlag. Doch wer steckt hinter dieser grauenhaften Tat? Die Russen untersuchen den Mordfall, aber kommen nach zwei Tagen zu dem Schluss, dass die Rote Armee nichts mit dem Fall zu tun hat, obwohl am Abend des Mordtages zwei mit Maschinenpistolen bewaffnete Uniformierte Ausweiskontrollen am Hof durchgeführt haben. Die österreichische Kriminalpolizei darf erst danach ermitteln. Die später aufgefundenen Projektile und Hülsen tragen eindeutig Verfeuerungsmerkmale russischer Maschinenpistolen.

Das nervenzerreißende Buch „Das Massaker am Sternleitenhof“ von Wolfgang Haidin ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist als dokumentarischer Roman angelegt, in dem sich die Fakten mit der schriftstellerischen Fantasie des Autors vermischen. Der zweite Teil kommt als reine „Dokumentation“ daher, in der sich der Autor auf damalige Zeitungsberichte aus den Beständen der Nationalbibliothek, Gerichtsakten aus dem Staatsarchiv in Wien, dem Landesarchiv in St. Pölten und dessen Außenstelle in Bad Pirawarth, Vernehmungsprotokolle, Obduktionsbefunde,

Gemeinde-, Gendarmerie- und Pfarrchroniken sowie Zeitzeugeninterviews stützt.

