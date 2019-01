25 Neue Freundschaftsstifer/innen starten durch / Start with a Friend e.V. initiiert die SwaF-Agora und schafft damit eine moderne Engagement-Ausbildung

Auftakt für die Fellowship 2019: Start

with a Friend (SwaF) begrüßt 25 neue Fellows und qualifiziert diese

mit einem umfangreichen Fortbildungsprogramm zu engagierten

Gesellschaftsgestalter/innen, die sich für ein gleichberechtigtes

Miteinander von Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte einsetzen

wollen. Mit der Online-Lernplattform „SwaF-Agora“ schafft SwaF ein

innovatives Format zur theoretischen und praktischen

Wissensvermittlung.

Ermöglicht wird das Programm durch die Deutsche Bank Stiftung, die

den gemeinnützigen Verein seit 2016 unterstützt. Dr. Kristina

Hasenpflug, Geschäftsführerin der Stiftung, begründet das Engagement:

„Die Menschen, die neu in Deutschland angekommen sind, in ihrer neuen

Heimat zu begleiten, wird eine jahrelange Aufgabe bleiben. Start with

a Friend leistet hier ausgezeichnete Arbeit und kann mit dem neuen

Qualifizierungstool nun noch mehr Engagierte und relevante Akteure

erreichen.“

SwaF ist seit der Gründung 2014 zu einer bundesweiten Bewegung für

mehr Miteinander und Menschlichkeit geworden. In 20 Städten bringt

die Organisation Menschen aus unterschiedlichen Ländern und mit

verschiedenen Erfahrungen in Tandempartnerschaften zusammen. Ziel ist

eine Gesellschaft, die alle Einwohner/innen auf Augenhöhe

mitgestalten und in deren Alltag sie sich wohlfühlen – unabhängig von

ihrer Herkunft. In vier Jahren hat Start with a Friend rund 5000

Tandems vermittelt, aus denen vielfältige und bereichernde

Freundschaften entstanden sind

SWAF-FELLOWSHIP

„Wer läuft schon auf der Straße entlang und fragt: Magst du mein

Freund sein?“, sagt Franziska Birnbach, Gründerin von SwaF. Die

Freundschaftsstifter/innen von SwaF bringen Menschen in Kontakt, die

sich in ihrem Alltag nur selten begegnen. Um sie auf ihre

verantwortungsvolle Tätigkeit vorzubereiten, hat SwaF mit dem

Fellowship-Programm ein bundesweites Ausbildungskonzept ins Leben

gerufen. Nach dem großen Erfolg des Fellowships 2018, verstärken in

diesem Jahr 25 Fellows die Teams an den Standorte in Aachen, Berlin,

Bremen, Cottbus, Dresden, Essen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg,

Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Potsdam und

Stuttgart.

SWAF-AGORA

Mit der SwaF-Agora wird 2019 ein moderner Ansatz zur Ausbildung

aller Engagierten innerhalb der Organisation verfolgt: Sie dient als

Ort zum Austausch, zur Vernetzung und zum gegenseitigen Lernen. Das

E-Learning-Programm umfasst Webinare, Präsenztrainings und eine

Betreuung durch das hauptamtliche Team. Langfristig soll die Agora

auch für andere Organisationen und Netzwerke offenstehen.

DEUTSCHE BANK STIFTUNG

Die Deutsche Bank Stiftung engagiert sich für eine nachhaltige

Stärkung von Potentialen insbesondere junger Menschen. Mit

zahlreichen Projekten trägt sie zur Integration von Migrant/innen bei

und stärkt die Chancengerechtigkeit für benachteiligte

Gesellschaftsgruppen. Weiterhin fördert die Stiftung das vielfältige

kulturelle Leben in Deutschland sowie den künstlerischen Nachwuchs.

