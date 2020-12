26. José Carreras Gala erzielt 3.601.532 Euro (FOTO)

Eine besondere Gala in besonderen Zeiten: Die 26. José Carreras Gala hat 3.601.532 Euro an Spenden erzielt . José Carreras: Vielen Dank für diese großartige Hilfe!

Moderator José Carreras : „Es war ein sehr emotionaler und bemerkenswerter Abend. Ich bin tief bewegt, dass unser treues Publikum die Leukämie-Patienten und deren Familien nicht im Stich lässt. Diese Spenden helfen, unser großes Ziel weiter zu verfolgend: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Wir werden jeden einzelnen Euro gezielt und verantwortungsbewusst für wichtige Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte einsetzen. Vielen Dank für diese großartige Hilfe. Mein besonderer Dank gilt auch allen Künstlerinnen und Künstlern, die uns auf der Bühne und an den Spendentelefonen unterstützt haben, sowie dem MDR und dem gesamten Produktionsteam.“

Während José Carreras wegen der Reisebeschränkungen von Barcelona aus durch den Abend führte, standen Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig in Leipzig auf der Bühne. Zu den Stars, die für den guten Zweck auftraten, gehörten

(in alphabetischer Reihenfolge): Jeanette Biedermann , Howard Carpendale , Beatrice Egli , David Garrett , LEA , Amy Macdonald , Kerstin Ott , Max Raabe , Sasha , Rolando Villazón und Stefan Zauner .

An den Spenden-Telefonen saßen Perry Bräutigam , Ronja Forcher , Luan Gummich , Regina Halmich , Minh Khai , Matthias Killing , Stefan Mross, Thomas Rühmann, Tina Ruland, Franziska Schenk , Axel Schulz , Kamilla Senjo , Stephanie Müller-Spirra , Kati Wilhelm , Anna-Carina Woitschak und Daniela Ziegler .

Rolando Villazón: „Ich bewundere José Carreras. Seine Stiftung leistet seit 25 Jahren eine großartige Arbeit im Kampf gegen Leukämie. Es war für mich eine Ehre an der José Carreras Gala teilzunehmen. Es war das erste, aber sicher nicht das letzte Mal.“

Seit der Premiere im Jahr 1995 unterstützen den Weltstar José Carreras jedes Jahr in der José Carreras Gala bekannte internationale und nationale Künstler im Kampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut- und Knochenmarkserkrankungen. Über die alljährliche José Carreras Gala und weitere Benefizaktionen wurden in den vergangenen 25 Jahren bereits über 220 Millionen Euro an Spenden generiert. Über 1.300 Projekte konnte die José Carreras Leukämie-Stiftung bislang fördern, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, eine Realisierung von Stipendien und die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen sowie Elterninitiativen zum Ziel haben. Produzent der José Carreras Gala ist auch in diesem Jahr wieder Kimmig Entertainment.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte der Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und über 1.300 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Spendeninformationen

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100, (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen)

Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., Commerzbank AG München, IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01, BIC: DRESDEFF700

