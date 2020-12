Neuer Reisetrend „Workation“: Expedia bietet Home-Office-müden Arbeitnehmern eine Luxus-Workation für nur 20,20 Euro (FOTO)

Noch Anfang dieses Jahres galten viele Unternehmen in Deutschland als ausgemachte Home-Office-Muffel. Wie in vielen anderen Bereichen hat COVID-19 aber auch hier seine unübersehbaren Spuren hinterlassen, weshalb mittlerweile viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am heimischen Schreibtisch arbeiten. Parallel dazu haben Skype, Teams, Zoom und Slack das klassische Besprechungszimmer abgelöst.

Was anfangs noch neu, aufregend und abwechslungsreich erschien, hat mittlerweile für viele Arbeitnehmer bereits deutlich an Reiz verloren. Laut der aktuellen „Work from Here“-Studie von Online-Reisebüro Expedia wünschen sich 49 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland eine Auszeit vom heimischen Büro.

Dass ein solcher Tapetenwechsel kein Wunschtraum bleiben und zwingend nicht viel Geld kosten muss, zeigt Expedia, indem es den Schnellsten unter allen von der Heimarbeit Ermatteten die Möglichkeit gibt, eine von vier zweiwöchigen Luxus-Workation-Trips für 20,20 EUR zu buchen.

In dem Maße, in dem länger von zu Hause aus gearbeitet wird und das mit weniger sozialen Kontakten verbunden ist, „wollen die Menschen dieses Minus mit dem Erkunden neuer Orte kompensieren und Neues erleben“, so Svetlana Hirth, Sprecherin bei Expedia. „Sobald wir wieder unbesorgt reisen können, möchten wir die Menschen dabei unterstützen, ihr Home-Office zumindest zeitweilig anders zu definieren“.

Ab dem 14. Dezember um 20:20 Uhr können Interessierte die Probe aufs Exempel machen und unter https://workfromhere.expedia.de/ eine der insgesamt vier Luxus-Workation-Trips zum Preis von nur 20,20 EUR buchen. Die Schnellsten erhalten dafür im April 2021 einen zweiwöchigen Aufenthalt für zwei Personen in einem Expedia VIP-Hotel. Auswählen können sie zwischen einem Aufenthalt im SO/ Berlin Das Stue (https://www.expedia.de/Berlin-Hotels-SO-Berlin-Das-Stue.h525690 9.Hotel-Beschreibung) in Berlin oder im Excelsior Hotel Ernst (https://www.exped ia.de/Cologne-Hotels-Excelsior-Hotel-Ernst-Am-Dom.h2971.Hotel-Beschreibung) , direkt am Kölner Dom.

Weitere Informationen dazu, wie die Workation-Trips genau gebucht werden können sowie Tipps für eine gelungene Workation finden Interessierte unter: https://workfromhere.expedia.de/

Hinter dem Kunstwort Workation – bestehend aus „Work“ (Arbeit) und „Vacation“ (Urlaub) – verbirgt sich die Idee, dass man im Zeitalter der Videokonferenzen sein Homeoffice problemlos an einem anderen Ort aufschlagen kann – sofern die Infektionszahlen es zulassen.

Die „Work from Here“-Studie wurde von OnePoll im Auftrag von Expedia online zwischen dem 5. November 2020 und dem 13. November 2020 in den USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Frankreich und Deutschland erhoben. Insgesamt wurden 8.000 Arbeitnehmer, die von zu Hause arbeiten bzw. im Home-Office arbeiten können im Alter von über 18 Jahren befragt.

Reisen während der COVID-19-Pandemie

Sicherheit und Wohlbefinden von Reisenden sind Expedias Priorität. Expedia weiß, wie sehr sich das Coronavirus weiterhin auf Reisende überall auf der Welt auswirkt und wie wichtig es ist, die geltenden Regeln einzuhalten und Abstand zu halten. Weitere Informationen, die dabei helfen möglichst clever und sicher zu reisen, finden Reisende in Expedias Leitfaden für Reisen während der COVID-19-Pandemie: https://www.expedia.de/lp/b/coronavirus-reisen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Angebot nur sehr begrenzt verfügbar, solange der Vorrat reicht – es sind nur vier (4) Buchungen zu diesem Preis verfügbar. Das Angebot ist nur in den zwei (2) teilnehmenden Hotels (zwei (2) Buchungen pro Unterkunft) verfügbar. Das Angebot ist immer nur für einen der genannten Reisezeiträume gültig, also vom 1. April bis 15. April 2021 oder alternativ vom 16. April bis 30. April 2021, basierend auf zwei Personen in einem Zimmer und inklusive Steuern und Gebühren. Das Angebot gilt möglicherweise nicht für alle Zimmertypen. Das Angebot unterliegt der Verfügbarkeit und kann ohne Vorankündigung eingestellt werden. Es können hotelspezifische Bedingungen gelten, über die Sie vor der Buchung benachrichtigt werden. Es gelten die üblichen allgemeinen Geschäftsbedingungen für Buchungen von Expedia: https://www.expedia.de/lp/lg-general-booking-conditions . Veranstalter: Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way W., Seattle, WA 98119, USA.

Sollte es nicht möglich sein, die Reise während der genannten Reisezeiträume aufgrund von behördlich bekannt gegebenen Einschränkungen wegen der COVID19-Pandemie anzutreten, hilft Expedia bei der Umbuchung der Reise.

Bitte beachten: Wenn Arbeitnehmer von einem anderen Ort als ihrer gewöhnlichen Arbeitsstelle aus arbeiten, kann dies unter Umständen steuerliche Verpflichtungen für den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber nach sich ziehen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an einen Steuerberater oder Ihren Arbeitgeber.

