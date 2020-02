29. Mai 2020 – Tag der Nachbarschaft: Käse, Küste, Grachten / Erfolgreich arbeiten mit den Niederlanden (FOTO)

Beim Gedanken an die Niederlande scheint uns vieles vertraut. Dochdie kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und unserem Nachbarland lassenso manches gemeinsame Projekt scheitern. Worauf es bei der Zusammenarbeit mitunseren niederländischen Nachbarn ankommt, weiß Janet Antonissen,interkulturelle Trainerin bei den gemeinnützigen Carl Duisberg Centren.

Sprechen Sie lieber Englisch!

Auch wenn Deutsch und Niederländisch sich ähneln, ist es ein Irrglaube, dass die

meisten Niederländer Deutsch sprechen. Setzen Sie Deutschkenntnisse nicht als

selbstverständlich voraus. Nutzen Sie lieber Englisch als neutralere

Gesprächsbasis und bevorzugte Geschäftssprache.

Vorsicht beim Duzen!

Duzen ist in den Niederlanden in den meisten Branchen zwar üblich, die Distanz

zum Gegenüber bleibt trotzdem bestehen. Das niederländische “je” ist dem

englischen “you” gleichzusetzen: Die Anrede mit “Du” sollten Sie nicht direkt

als Zeichen von Vertrautheit verstehen.

Direkt, direkter, Niederlande

Mehr noch als in Deutschland steht in den Niederlanden Direktheit hoch im Kurs.

Nehmen Sie undiplomatisch erscheinende Aussagen nicht persönlich. Dies zeugt

nicht von fehlender Diplomatie und steht dem informellen Austausch untereinander

nicht im Weg. Leben Sie Ihre deutsche Direktheit also ruhig aus, aber vergessen

Sie dabei nicht die persönliche Beziehungspflege!

Seien Sie offen für neue Vorgehensweisen

Aus einem ersten Meeting geht man in den Niederlanden oft lediglich mit einem

groben Konzept heraus – Kennenlernen und Austauschen ist das Ziel. Details

folgen erst später. Lassen Sie den deutschen Perfektionismus hinter sich und

seien Sie offen dafür, Projekte auch anders anzugehen!

Zeigen Sie sich bescheiden

Besserwisser mag niemand: In den Niederlanden sind Titel eher zweitrangig und es

herrschen flache Hierarchien. Im Büroalltag punkten Sie mit einem lockeren

Auftreten kombiniert mit einer guten Prise Humor. Übertreiben Sie es jedoch

nicht und nehmen Sie Ihren Gesprächspartner trotzdem ernst!

Hören Sie auch auf Assistenten

Vorgesetzte sind in den Niederlanden häufig Generalisten. In fachlichen Belangen

haben sie daher nicht immer zwangsläufig das Sagen. Deswegen können

Teammitglieder oder Assistenten in Entscheidungsprozessen genauso wichtig sein

wie ihr Vorgesetzter. Tipp: Beobachten Sie im Meeting genau, wer das Sagen hat.

Planen Sie ausreichend Zeit für Entscheidungsprozesse ein

Im niederländischen Büroalltag ist Geduld ein hohes Gut, denn Besprechungen und

Entscheidungsprozesse benötigen für deutsche Verhältnisse oft sehr viel Zeit.

Jede Meinung zählt und muss gehört werden. Werten Sie späte Rückmeldungen daher

nicht zwangsläufig als Desinteresse.

Stellen Sie sich auf ein reges Verhandeln ein

Die Niederländer lieben den Handel – daher sind Rabatte, “Extras” oder

selbstgemachte “Spezials” sehr beliebt! Beim viertwichtigsten Handelspartner

Deutschlands kommt eine Mischung aus Direktheit und Ungezwungenheit in

Verhandlungen gut an. Machen Sie sich mit verschiedenen Handelsstrategien

vertraut, um bei unserem Nachbarn zu punkten.

Offenheit ist gefragt

Die Niederländer tauschen sich viel über ihr Privatleben aus. Im Vergleich zu

Deutschland ist die Trennung zwischen privat und geschäftlich nicht so streng

und der persönliche Umgang ein wichtiger Teil des Büroalltags. Lösen Sie sich

von der deutschen Formalität: Geben Sie sich ungezwungen und offen!

Freitags reisen lohnt sich

In vielen niederländischen Firmen findet Freitagsnachmittags ein informeller

Umtrunk mit Kollegen statt. Die sogenannten “vrijdagmiddagborrels”, kurz

“vrijmibos”, sind eine gute Gelegenheit, persönliche Beziehungen zu pflegen. Es

lohnt sich bestimmt, den Besuch dieses Events bei der nächsten Reise mit

einzuplanen!

