3.120 nach Christus Eine Zukunftsvision. Demokratie in einer neuen Gesellschaft. Autor: Fred Martin

Der Autor beschreibt den Technocrash als eine `Sintflut´, wie sie zuletzt in der Bibel beschrieben ist. Er beschreibt, wie seine Vision einer demokratischen Haltung umgesetzt werden kann. Dieses Buch ist zwar als Utopie geschrieben, doch die Zeichen der Zeit zeigen schon heute, in welch einem undemokratischen Zustand sich die Welt teilweise befindet. Mit diesem Buch will der Autor zum Nachdenken anregen.

Bei allen Diskussionen kommen sehr schnell zwei Argument immer stärker in den Vordergrund. Erstens: Die Demokratie – war da, wo sie gelebt wurde – der Kitt, der eine Gesellschaft zusammengehalten hat.

Zweitens: Die kapitalorientierte Machthaltung einiger Despoten, verhinderte ein demokratisches Miteinander in der `alten Gesellschaft´.

Der Autor beschreibt die Gedanken von Mahatma Gandhi, Martin Luther King Nelson Mandela und Aung San Suu Kyi und bildet daraus eine Essenz.

Fakt ist: Was die Menschheit zurzeit erlebt, kann nicht als demokratisches Denken und Handeln verstanden werden. Es sind zurzeit viele Tramps und viele Erdogans an der Macht, die Demokratie verhindern. Daher ist die Frage: „Wie entwickelt sich unsere Demokratie?“ von elementarer Bedeutung.

Über den Autor:

Fred Martin wurde 1938 in der Pfalz geboren. Von 1957 bis 1962 studierte er Sozialpädagogik und Sozialpsychologie an der kath. Fachhochschule in Köln und als Austauschstudierender in Rom.

1963 machte er sich in Indien mit asiatischen Meditationsformen und Heilverfahren vertraut. Von Anfang 1964 bis Ende 1966 lebte er in Südamerika bei den Indios im Urwald.

ISBN: 978-3-96229-062-7

Seitenzahl170

Autor: Frie:d Martin