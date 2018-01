3. CMS Compliance-Barometer: Unternehmen werden besser und professioneller bei Compliance-Arbeit

– CMS Compliance-Index auf einem hohen Wert stabilisiert

– Unternehmen stärken Compliance-Strukturen und investieren in

deren Ausstattung

– Compliance-Officer sehen Defizite bei der Unterstützung von

Compliance-Themen durch das Management

Deutsche Unternehmen haben ihre Compliance-Strukturen sowie

interne Schulungsprogramme im Vergleich zu den Vorjahren

kontinuierlich ausgebaut und waren noch nie so gut aufgestellt wie

heute. Grund zur Sorge bereitet den Compliance-Verantwortlichen

allerdings die rückläufige Unterstützung von Compliance-Themen durch

das Management. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der

repräsentativen, branchenübergreifenden Studie „CMS

Compliance-Barometer“, die von der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland

in 2017 zum dritten Mal erhoben wurde. Im Vergleich zu den Vorjahren

hat sich der CMS Compliance-Index auf einem hohen Wert von 67,1 von

möglichen 100 Zählern stabilisiert. Der Index gibt an, wie stark

Compliance in Großunternehmen implementiert ist.

„Auch wenn sich Großunternehmen laut dem aktuellen

Compliance-Index gut beim Thema Compliance aufgestellt sehen, haben

die jüngsten Compliance-Skandale das Bewusstsein des Managements für

diese Themen offenbar noch nicht hinreichend gestärkt“, so Dr. Harald

W. Potinecke, Partner und Leiter der deutschen Compliance & Forensic

Services-Gruppe bei CMS. „Diese Entwicklung ist bedenklich, weil ein

unzureichendes Bekenntnis der Unternehmensleitung Compliance- und

Haftungsrisiken mit sich bringen kann, sowohl für das Unternehmen als

auch für die Unternehmensleitung.“ Für die Studie wurden

Compliance-Verantwortliche aus 200 großen Unternehmen mit mindestens

500 Mitarbeitern anonym und repräsentativ vom renommierten

Marktforschungsinstitut Ipsos befragt.

Mehr Compliance-Abteilungen in Großunternehmen

Der Anteil von Unternehmen mit eigener Compliance-Abteilung hat

deutlich zugenommen. Während 2015 lediglich 28 Prozent über eine

eigene Compliance-Abteilung verfügten, sind es aktuell vier von zehn

Unternehmen. Diese Entwicklung wirkt sich auch auf andere Abteilungen

aus: Insgesamt nehmen entsprechend weniger Mitarbeiter aus der

Rechtsabteilung, dem Controlling und Risikomanagement

Compliance-Aufgaben wahr. Eine Verbesserung ist auch bei der

Ausstattung und Organisation der Abteilungen zu verzeichnen. Mehr als

die Hälfte der Unternehmen haben ihre personellen und finanziellen

Ressourcen der Compliance-Abteilungen erhöht.

Defizite im Compliance-Bewusstsein des Managements

Während sich in Ausstattung und Infrastruktur der

Compliance-Abteilungen eine positive Entwicklung abzeichnet, fühlt

sich nur in etwa die Hälfte der Verantwortlichen gut gegen

Compliance-Risiken gewappnet. Auffallend ist, dass das

Compliance-Bewusstsein auf Seiten des Managements in diesem Jahr

geringer eingeschätzt wird, als in den Vorjahren. Auch die

Bereitschaft des Managements, Compliance-Themen zu unterstützen und

voranzutreiben, hat aus Sicht der Compliance-Beauftragten in den

letzten drei Jahren abgenommen und ist von 79 Prozent in 2015 auf nun

71 Prozent gesunken. „Die Ergebnisse zeigen, dass sich

Compliance-Verantwortliche aufgrund der gestiegenen Anforderungen und

Aufgaben, mehr Unterstützung von der Unternehmensführung wünschen.

Die Erfahrungen aus der Beratungspraxis zeigen auch, dass ein

Compliance-System nur wirksam ist, wenn sich die Unternehmensführung

uneingeschränkt zu Compliance bekennt“, so Florian Block, Partner in

der Compliance-Gruppe am Münchner CMS-Standort.

Compliance-Arbeit wird professioneller

Die wichtigste Aufgabe von Compliance-Verantwortlichen in

Unternehmen ist aktuell der Aufbau von Compliance-Prozessen und den

dazugehörigen Richtlinien. Wie bereits in den vergangenen Jahren

verfügen gut acht von zehn befragten Unternehmen (83 Prozent) aktuell

über Compliance-Verhaltensrichtlinien (Code of Conduct). Gleichzeitig

bauen Unternehmen zunehmend ihre Schulungsaktivitäten aus, bei denen

die Verhaltensanforderungen vermittelt werden. 2015 konnten weniger

als die Hälfte der Unternehmen interne Schulungen nachweisen, in

diesem Jahr sind es 71 Prozent. Dabei schulen sieben von zehn

Unternehmen ihre Mitarbeiter mindestens einmal jährlich zu

Compliance-Themen. Ein weiteres Anzeichen für die ansteigende

Professionalisierung der Compliance-Abteilungen ist, dass neben den

Hauptaufgaben der Compliance-Verantwortlichen das Risikomanagement an

Bedeutung gewinnt. Jede vierte Compliance-Abteilung ist heute in

Unternehmen auch für das Risikomanagement zuständig. „Die

Identifizierung, Bewertung und der Umgang mit Risiken gewinnt in der

Arbeit der Compliance-Verantwortlichen eine immer größere Bedeutung.

Dies ist zu begrüßen, denn es zeigt, dass immer mehr Unternehmen ihr

Compliance-System an den eigenen individuellen Risiken ausrichten, um

die Wirksamkeit des Systems zu erhöhen“, erklärt Dr. Tobias Teicke,

Compliance-Anwalt am Berliner CMS-Standort. Bei internen Ermittlungen

setzen Unternehmen weiterhin verstärkt auf die Unterstützung von

externen Beratern. 70 Prozent der Unternehmen führen „Internal

Investigations“ mit externen Beratern durch – auch das ist ein

Zeichen für einen professionellen Umfang bei Verdachtsfällen.

Kartelle und Geldwäsche werden als Compliance-Risiken unterschätzt

Als größte Compliance-Risiken gelten bei den Studienteilnehmern

nach wie vor der Datenschutz, Korruption und Haftungsfragen, während

kartellrechtliche Fragen und Geldwäschethemen bei den Unternehmen

weiterhin eher eine untergeordnete Rolle spielen. Hier werden

relevante Risiken noch häufig unterschätzt. Die größten externen

Herausforderungen in der Zukunft sehen Compliance-Officer in der

zunehmenden gesetzlichen Regulierung sowie in diversen Spezialthemen,

wie etwa der wachsenden Bedeutung des Datenschutzes und des

Außenwirtschaftsrechts sowie Anforderungen an die

Geldwäscheprävention. Dies gilt insbesondere für Unternehmen mit mehr

als 5.000 Mitarbeitern. „Die anstehende

EU-Datenschutzgrundverordnung, die im Juni 2017 in Kraft getretene

vierte EU-Geldwäscherichtlinie sowie die Sanktionen gegen Russland

bestätigen die Einschätzung, dass steigende gesetzliche Anforderungen

die Compliance-Abteilungen künftig weiter fordern werden“, sagt

Florian Block.

Die Studie und der Index erscheinen jährlich und ermöglichen einen

umfangreichen Ein- und Ausblick zum Stand und der Entwicklung von

Compliance in großen deutschen Unternehmen.

