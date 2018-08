3 Jahre „Wir schaffen das“: Geschafft wurde die Destabilisierung Deutschlands – von Kandel bis Chemnitz (FOTO)

Heute vor drei Jahren sagte Bundeskanzlerin Merkel in ihrerSommerpressekonferenz den berüchtigten Satz „Wir schaffen das“, derzum Symbol für die naive und weltfremde Einwanderungs- undAsylpolitik der Altparteien wurde.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas

Kalbitz, teilt dazu mit:

„Die vergangenen Jahre waren vor allem mit Blick auf die innere

Sicherheit Horrorjahre für Brandenburg und Deutschland. Drei Jahre

–Wir schaffen das– stehen für den Massenmord am Breitscheidplatz, für

weitere islamistische Terroranschläge, für massenhaften sexuellen

Missbrauch in Köln und anderen Städten, für die Gewalt im

öffentlichen Raum und für alltägliche Angst. Cottbus, Kandel, Köln

und jetzt Chemnitz: Schon der Klang dieser Städte lässt in unseren

heutigen Ohren den Schrecken anklingen. ,Geschafft– wurde in diesen

drei Jahren nichts außer der Destabilisierung Deutschlands.

–Schaffen– heißt Deutschland abschaffen, unser Deutschland, unsere

Heimat, so wie wir unser Land vor der Massen- und Messereinwanderung

kannten, das scheint offensichtlich das Programm von Merkel und ihren

Erfüllungsgehilfen in der CDU, bei ihren Freunden von der SPD und bei

zahlreichen Medien zu sein.

Merkel hat unter Bruch von Gesetzen Leute ins Land geholt, die als

„Migranten statistisch elfmal krimineller“ sind als die Menschen, die

„schon länger hier leben“. Auch wenn solche Fakten von den meisten

Mainstream-Medien bewusst verschwiegen werden. Allein in Brandenburg

sagt die offizielle LKA-Statistik: Bei Vergewaltigung und sexueller

Nötigung gehen laut Landespolizei 13,3 Prozent auf Zuwanderer zurück.

An der Gewaltkriminalität haben Zuwanderer mit 14,7 Prozent im Jahr

2017 laut LKA einen deutlich höheren Anteil, als es ihrem Prozentsatz

an der Gesamtbevölkerung entspricht – der liegt nämlich nur bei knapp

zwei Prozent. Von 19 Mordversuchen im Land sind in vier Fällen die

Tatverdächtigen Zuwanderer. Auf jedes dritte Gewaltdelikt in Cottbus

kommt ein tatverdächtiger Migrant.

Erst in der Nacht zum gestrigen Donnerstag wurde in Cottbus ein

Einwanderer aus dem Tschad festgenommen, der zwei Frauen sexuell

belästigte und einen Fahrradfahrer mit einer Eisenstange angegriffen

hatte. Im Deutschland vor dem Invasionssommer 2015 dachte man bei

Eisenstangen an Baumaterial für Wohnhäuser – heute ist dieser

Gegenstand ein Symbol, den man gedanklich sofort mit der massiven

Ausländerkriminalität und mit der völlig verantwortungslosen

Einwanderungspolitik der Altparteien assoziiert. Deutschland hat sich

seit Merkels unsäglichem Ausspruch auf furchtbare Weise verändert –

es wird allerhöchste Zeit, dass der Druck gegen diese Politik noch

viel, viel größer wird. Die bevorstehenden Landtagswahlen in

Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen werden die richtigen Zeichen

setzen und ein wichtiger Schritt auf diesem Wege sein, wenn wir unser

Land zurückholen.“

