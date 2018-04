3. Jahrestag des Erdbebens in Nepal am 25. April 2015 / Die Opfer benötigen noch viel Hilfe / Die zehnjährige Khendo braucht alle sechs Monate eine neue Prothese (FOTO)

Als in Nepal vor drei Jahren die Erde bebte, wurden mehr als 8.000

Menschen getötet und 22.000 verletzt. Da Handicap International (HI)

bereits vor Ort war, konnten die Teams unmittelbar mit der Nothilfe

für die Opfer starten und über 15.000 Menschen unterstützen. Der

20-jährige Ramesh war einer der Betroffenen. Er verlor beide Beine –

heute ist er Spitzensportler. Und die beiden zehnjährigen Mädchen

Nirmala und Khendo haben gelernt, mit ihren Prothesen gut zu laufen

und sind unzertrennliche Freundinnen. HI ist weiterhin vor Ort und

hilft Tausenden, die nach wie vor Unterstützung brauchen.

Mit eisernem Willen für die Paralympics

Ramesh wurde unter den Trümmern begraben und ertrug schlimme

Schmerzen bis er gerettet werden konnte. Ihm mussten beide Beine

amputiert werden. HI passte ihm Prothesen an und hilft ihm seitdem

mit Reha. Heute besucht er wieder die Schule und trainiert mit

eisernem Willen für die Paralympischen Spiele. „Ich habe schon 22

Medaillen gewonnen. Meine Preisgelder gebe ich meinen Eltern und

Geschwistern. Sie leben in sehr ärmlichen Verhältnissen und wohnen

weit von hier entfernt. Ich wollte unbedingt wieder zur Schule zu

gehen, denn ich will einen Job finden und für mich selbst sorgen

können“, bekräftigt Ramesh mit einem fröhlichen Lachen.

Unzertrennliche Freundinnen: „Wir weinen auch zusammen.“

Nirmala und Khendo lernten sich im Krankenhaus kennen. Beide waren

verschüttet worden, beide hatten ein Bein verloren. Gemeinsam

trainierten sie ihre Reha-Übungen mit den Physiotherapeuten von HI

und lernten wieder laufen. Heute, drei Jahre danach, sind die zwei

Mädchen unzertrennlich und besuchen dieselbe Schule. „Wir schlafen im

selben Zimmer, im selben Bett. Wenn Nirmala weint, dann weine ich

auch. Wir machen alles zusammen“, erzählt Khendo. „Ich habe Nirmala

und Khendo kurz nach dem Erdbeben kennengelernt“, erklärt Sudan

Rimal, Physiotherapeut für Handicap International. „Ich habe ihre

Beinstumpfe massiert und ihnen Übungen beigebracht, die die

Beinmuskulatur stärken. Sie haben Prothesen erhalten und erneut das

Laufen gelernt. Sie kommen regelmäßig vorbei, um mich zu sehen. Da

sie so schnell wachsen, müssen wir ihnen alle sechs Monate eine neue

Prothese anpassen. Wir haben eine gute, vertrauensvolle Beziehung

zueinander aufgebaut.“

Hilfe und Hilfsgüter für Tausende

Die Hilfsorganisation Handicap International hat seit dem Erdbeben

am 25. April 2015 über 34.000 Physiotherapiestunden und Sitzungen mit

psychologischer Hilfe für mehr als 15.000 Menschen durchgeführt und

6.300 Prothesen, Orthesen etc. an Verletzte gespendet. Darüber hinaus

hat HI mehr als 4.300 Hilfspakete mit Zelten, Küchensets,

Hygienesets, Decken etc. an über 2.200 Familien verteilt. Die NRO hat

die Lagerung von über 5.400 Tonnen an humanitären Hilfsgütern

organisiert und deren Verteilung in abgelegene Dörfer koordiniert.

Weiterhin erhielten über 1.500 vom Erdbeben schwer getroffene

Haushalte eine finanzielle Unterstützung, um einen Weg zurück in

Arbeit und Einkommen zu finden. Dadurch konnten sie beispielsweise

Ziegen züchten oder kleine Läden eröffnen. Zusätzlich verteilte HI im

Winter 2016 warme Kleidung, Decken usw. an mehr als 9.000 Menschen,

die durch die Folgen des Erdbebens Unterstützung brauchten.Letztlich

konnten die Teams von HI die humanitäre Versorgung, die von anderen

Organisationen im Bereich Gesundheit und Bildung angeboten wurde, für

die schutzbedürftigsten Menschen zugänglich machen. Außerdem

sensibilisierte HI über 3.000 Regierungsmitglieder in Nepal, um

sicherzustellen, dass sie die besonders schutzbedürftigen Menschen

zukünftig in der Katastrophenvorsorge berücksichtigen. Aktuell

verfügt HI über ein Team von 70 Mitarbeiter/-innen in Nepal. Diese

unterstützen fünf Reha-Zentren im Land und helfen Erdbebenopfern

dabei, wieder Einkommensmöglichkeiten zu finden. Darüber hinaus

stellen sie sicher, dass Kinder mit Behinderung zur Schule gehen

können. Auch die Opfer der Überschwemmungen vom August 2017 erhalten

Unterstützung dabei, ihre Existenzgrundlagen wieder aufzubauen und

erneut auf eigenen Beinen zu stehen.

