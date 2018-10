3 Trends, die Führungskräfte bewegen (sollten) / Der neue Leadership Report 2019 von Franz Kühmayer und dem Zukunftsinstitut

In seinem neuen Trendreport zeigt Franz

Kühmayer wie sich die Anforderungen an Führungskräfte verändern und

welche Fähigkeiten daher in Zukunft gefragt sind. Ob

Silicon-Valley-Blindheit, Cohesive Leadership oder bewegte Beweger:

Die Leadership-Trends machen klar, welcher Managementstil sich in

Zukunft durchsetzen wird.

Franz Kühmayer, selbst langjähriger Top-Manager, verbindet in

seiner Arbeit Trend- und Zukunftsforschung mit Erfahrungen aus der

Praxis, persönlichen Einblicken in die Führungsetagen internationaler

Konzerne und den Erkenntnissen seiner Recherchereisen, die ihn

kürzlich unter anderem ins Silicon Valley führten. Im seinem neuen

Report benennt er gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut aktuelle

Leadership-Trends und verdeutlicht ihren Einfluss auf den

Arbeitsalltag:

#1 Trend: Cohesive Leadership – Mehr Zusammenhalt erzeugen

Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten, Individualismus,

politische Strömungen, wirtschaftliche Verwerfungen erzeugen eine

Granularität, die uns voneinander entfernt. Auch wenn es einfacher

ist, in homogenen Gruppen gemeinsame Ziele und Interessen zu

entwickeln, sind Diversität und Zusammenhalt kein Widerspruch. In

Zukunft ist eine der wichtigsten Aufgaben von Führungskräften für

mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen. Das setzt einen

gemeinschaftsorientierten Führungsstil voraus, der auf dem

PEP-Prinzip beruht: Purpose, Education, Participation – Sinn,

Bildung, Teilhabe. „Partizipation bedeutet, sich einsetzen zu können,

zu dürfen – und zu müssen“, so Kühmayer.

#2 Trend: Silicon Valley Blindheit – Das Comeback des eigenen

Weges

Die Sorge, vom digitalen Express des Silicon Valley abgehängt zu

werden, macht nicht selten blind. Der Hype um die Bay Area verstellt

vielen den Blick auf die Kraft der eigenen Organisation. Doch die

Vorgehensweisen von Google und Co. als Blaupause heranzuziehen, ist

ein schwerer Fehler. Nicht nur, weil es bei den viel gelobten

Modellen mehr Schatten- als Sonnenseiten gibt. Sondern weil es dem

wesentlichen Prinzip der Agilität widerspricht, wenn eine Person von

oben entscheidet, welches nun das beste Unternehmensmodell für alle

sein soll. Unternehmergeist und Selbstorganisation entstehen nicht

per Weisung. Sie entwickeln sich aus der Arbeit an einer gemeinsamen

Vision anhand eines von allen geteilten Wertebildes. Die

Führungsaufgabe lautet also nicht, das beste Organisationsmodell aus

dem Valley zu kopieren, sondern einen Rahmen zu schaffen, in dem ein

eigenes Model aus der Zusammenarbeit von selbständig denkenden und

handelnden Menschen entsteht. „Das hat wenig mit Struktur zu tun,

aber viel mit Kultur“, unterstreicht der Experte.

#3 Trend: Bewegte Beweger – Die Zukunft der Human Resources

„Unternehmen und Personalabteilungen hängen noch allzu oft in

alten Denkweisen fest. Die Rolle von Human Resources verändert sich“,

erklärt Kühmayer: „In Zukunft braucht es Bewegte Beweger.“ Sie sind

imstande, innere Agilität zu leben, den Veränderungen des

Arbeitsmarktes proaktiv als Change Agent gegenüberzutreten, Kultur

als erfolgsentscheidendes Leitmotiv im Unternehmen zu verankern, eine

solide Haltung zur Digitalisierung einzunehmen und das eigene

Business-Verständnis auszubauen. HR so zu verstehen und zu leben ist

bereits heute entscheidend. Kühmayer: „Es ist höchste Zeit, dass sich

das Verständnis von HR verändert, um nicht morgen von gestern zu sein

– und sich selbst überflüssig gemacht zu haben.“

Neben den aktuellen Leadership-Trends widmet sich Kühmayer diesen

weiteren Themen: Herzblut: Die Rolle von Emotionen im Leadership,

Jahrhundertchance Mittelstand: Wie aus Hidden Champions wahre

Zukunftshelden werden, VanLife – VanWork: Mobiles Arbeiten zwischen

Hochglanzwelt und individueller Freiheit.

Eine Zusammenfassung des Reports sowie die Pressemappe von Franz

Kühmayer finden Sie hier: http://bit.ly/LeadershipReport2019.

