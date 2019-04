30 Jahre Schabowski-Pressekonferenz, 30 Jahre Mauerfall: Die Journalisten Peter Brinkmann und Ewald König als Zeitzeugen gefragt

Dr. Peter Brinkmann und Ewald König besuchten am 9.

November 1989 die historische Pressekonferenz von Politbüromitglied

Günter Schabowski und erlebten in der Nacht darauf den Fall der

Mauer. Sie haben die entscheidenden Momente bestens in Erinnerung und

wissen, was hinter manchen Mythen steckt.

Dr. Peter Brinkmann (72) war im Herbst 1989 als erster

Korrespondent der BILD in der DDR-Hauptstadt akkreditiert. In der

legendären Pressekonferenz entlockte er mit seinen Zwischenfragen

Günter Schabowski die folgenreichen Worte: „Das tritt nach meiner

Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“

Der österreichische Journalist Ewald König (64) ist der einzige

Korrespondent, der sowohl in der BRD als auch in der DDR akkreditiert

war, was als unvereinbar galt. Er pendelte für die Zeitung Die Presse

zwischen seinen Büros in Bonn und Ostberlin.

Beide Journalisten schrieben mehrere Bücher über diese Zeit und

stehen auf Anfrage für Vorträge, Lesungen, Diskussionen und

Interviews zur Verfügung.

Bücher von Dr. Peter Brinkmann:

– Zeuge vor Ort. Korrespondent in der DDR –89/90

– Schlagzeilenjagd. Chefreporter Peter Brinkmann berichtet von den

Brennpunkten des Weltgeschehens

– Die NATO-Expansion – Deutsche Einheit und Ost-Erweiterung

(erscheint 2019)

Bücher von Ewald König:

– Menschen, Mauer, Mythen – Deutsch-deutsche Notizen eines Wiener

Korrespondenten

– Kohls Einheit unter drei – Weitere deutsch-deutsche Notizen

eines Wiener Korrespondenten

– Merkels Welt zur Wendezeit – Weitere deutsch-deutsche Notizen

eines Wiener Korrespondenten

– Die DDR und der Rest der Welt – Auslandsbeziehungen zur

Wendezeit. Notizen eines Wiener Korrespondenten (erscheint 2019)

Pressekontakt und Anfragen:

B. Bauer

Berliner Korrespondentenbüro

PF 80111, 10001 Berlin

Tel. +49 30 4000 4699

Mobil: +49 151 2162 7154

Mail: redaktion@korrespondenten.tv

Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell