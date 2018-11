40.000 Futter-Pakete beim „Spenden-Marathon für Tiere“?

Heute um 18 Uhr startet Tierschutz-Shop zum

zweiten Mal den „Spenden-Marathon für Tiere“ – die größte

Spendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere, die es je in Europa

gab. Bis zum 21.12. packen Tierfreunde online auf

www.spendenmarathon-tiere.de 40.000 Futter-Pakete für die Tiere der

30 teilnehmenden Tierschutzvereine, die sich in acht europäischen

Ländern engagieren. Millionen Tiere kämpfen im Winter ums Überleben

und sind auf Hilfe angewiesen.

In den nächsten Wochen will die Initiatorin des Spenden-Marathons

für Tiere Hanna Czenczak mit anderen Tierfreunden im Internet 40.000

Futter-Pakete packen. Über Wunschlisten spendet man per Mausklick

Futter an seinen Lieblingsverein oder an 30 Vereine über eine

Gemeinschaftswunschliste.

Im November 2017 veranstaltete Czenczak den „Spenden-Marathon für

Tiere“ zum ersten Mal. „Die Resonanz war überwältigend! Ein

Spenden-Marathon extra für Tiere! Weil wir so vielen Vierbeinern

helfen konnten, wiederholen wir das Ganze diesen Winter wieder“, so

Czenczak.

Das Ziel des diesjährigen Spenden-Marathons steht fest: 40.000

Futter-Pakete, um die Tiere der Vereine durch den Winter zu bringen.

Allein Futter hilft den Vierbeinern, denn das verschafft eine

Fettschicht, die vor der Kälte schützt.

Markenhersteller unterstützen die Spendenaktion mit 28 Paletten

Gratis-Futter, wenn das Ziel der Aktion erreicht wird. „Bitte packe

auch du ein Futter-Paket, weil wir es nur gemeinsam schaffen!“,

appelliert Czenczak abschließend.

Über Tierschutz-Shop, Europas größte Futter-Spendenplattform: Über

500 deutsche Tierschutzvereine, die sich europaweit engagieren, haben

sich bei Tierschutz-Shop Wunschlisten angelegt. Daraus können

Tierfreunde ganz einfach Futter spenden. Von jeder Bestellsumme zahlt

Tierschutz-Shop eine Geld-Prämie an die Vereine. Alles kann

transparent nachverfolgt werden.

