409.448 bedürftige Kinder dürfen sich über Schuhkarton freuen / Geschenkaktion wird auch in Österreich, Schweiz und Lichtenstein immer beliebter (FOTO)

Mindestens 409.448 bedürftige Kinder werden in diesem Jahr von„Weihnachten im Schuhkarton“ mit einem Päckchen beschenkt. DieSchuhkartons wurden vom 1. Oktober bis 15. November im gesamtendeutschsprachigen Raum gesammelt und anschließend versandfertiggemacht. Das teilte das christliche Werk Geschenke der Hoffnung inBerlin mit. Die Anzahl der Päckchen aus der Schweiz und Lichtensteinkonnten in diesem Jahr in Summe deutlich gesteigert werden. DieGesamtzahlen aus dem deutschsprachigen Raum bewegen sich auf einemähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr. Das Ergebnis der weltweitenAktion steht noch nicht fest. „Wir freuen uns auch in diesem Jahrhunderttausenden Kindern Hoffnung und Perspektive schenken zu können.Wir danken allen privaten Päckchenpackern, aber auchKirchengemeinden, Schulen, Kindergärten, einer Vielzahl vonUnternehmen sowie Vereinen und weiteren Institutionen, die uns indiesem Jahr unterstützt haben“, sagte der geschäftsführende Vorstandvon Geschenke der Hoffnung, Bernd Gülker. Ein Großteil der Päckchen(126.000) geht in diesem Jahr in die krisengeschüttelte Ukraine. „Zumjetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass trotz der angespanntenLage die lokalen Partner die Weihnachtsfeiern wie geplant durchführenkönnen.“ Weitere Schwerpunktländer sind in diesem Jahr Rumänien,Moldawien und Georgien. Die zentralisierte Päckchendurchsicht in densogenannten Weihnachtswerkstätten wurde in diesem Jahr neben Berlinauf einen zweiten Standort in Süddeutschland ausgedehnt. Mit überzweitausend Freiwilligen wurden dort 199.405 Päckchen auf Einhaltungder Zollvorschriften und Qualitätskriterien überprüft und am StandortBerlin weitere 9.180 Online-Schuhkartons gepackt. Um die Durchsichtder weiteren 200.863 Geschenkpakete kümmerten sich 301 privatorganisierte Sammelstellen.

Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen werden die

Päckchen in Rahmen von Weihnachtsfeiern zielgerichtet an bedürftige

Kinder verteilen. Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter von Geschenke

der Hoffnung sowie Journalisten werden in den kommenden Wochen

verschiedene Verteilungen persönlich begleiten, um über die

Auswirkungen der Aktion zu berichten. Nach den Feiern bieten die

örtlichen Partner den Familien auch praktische Hilfe an und bauen

Beziehungen auf. Im Glaubenskurs „Die größte Reise“ werden Kinder

eingeladen, mehr über den christlichen Glauben zu erfahren.

Spenden nach wie vor notwendig

Um die Kosten der diesjährigen Aktion vollständig zu decken, ist

Geschenke der Hoffnung noch auf weitere Spenden angewiesen.

Überweisungen sind sowohl über das sichere Online-Spendenportal auf

der Webseite des Vereins sowie auf IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11,

BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300 500 (+ Adresse für

Zuwendungsbestätigung) auf das Konto der Pax-Bank eG möglich. Ab Ende

Dezember sollen auf der Website www.weihnachten-im-schuhkarton.org

und auf Facebook www.facebook.com/WeihnachtenimSchuhkarton sowie

Instagram www.instagram.com/weihnachtenimschuhkarton erste Fotos und

Berichte der Verteilungen veröffentlicht werden. Schon jetzt kann der

Aktionsbericht 2018 angefordert werden, der im kommenden Frühjahr

über die Auswirkungen der Arbeit berichten wird.

Über „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion

„Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan–s

Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk

Geschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 11

Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.

Pressekontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Werner

presse@geschenke-der-hoffnung.org

+49 (0)30 76 883 434

Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell