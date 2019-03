666 000 Personen erhielten 2017 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Im Jahr 2017 haben rund 666 000 Menschen in

Deutschland Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

erhalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des

10. Jahrestags des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention

in Deutschland weiter mitteilt, war dies die am häufigsten gewährte

Leistung der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des Zwölften

Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Die Leistung soll Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben

in der Gesellschaft ermöglichen, sichern oder sie so weit wie möglich

unabhängig von Pflege machen. Hierzu zählen insbesondere Hilfen zum

selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, die insgesamt

knapp 433 000 Personen in unterschiedlichen Wohnformen gewährt

wurden.

