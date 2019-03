Marburger Bund ruftÄrztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik auf – Zentrale Kundgebung am 10. April in Frankfurt/M.

Der Marburger Bund (MB) ruft die Ärztinnen und

Ärzte im Tarifbereich kommunale Krankenhäuser (TV Ärzte/VKA) und die

Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst der Kommunen

für den 10. April 2019 zu einem ganztägigen Warnstreik auf. An diesem

Tag wird auf dem Römerberg in Frankfurt am Main eine zentrale

Kundgebung des Marburger Bundes stattfinden. Weitere dezentrale

Warnstreik-Aktionen sind in Planung. Parallel dazu bereitet die

Ärztegewerkschaft eine Urabstimmung vor. Den Mitgliedern wird dann

die Frage vorgelegt werden, ob sie einem unbefristeten Vollstreik

ihre Zustimmung geben. Zur Vorbereitung des Arbeitskampfs hat die

Große Tarifkommission des MB ein Bundesstreikkomitee eingesetzt. Der

heutige Warnstreikaufruf erstreckt sich auf die tarifgebundenen

Krankenhäuser mit Ausnahme derer in Hamburg. Für die kommunalen

Kliniken in Berlin existiert ein eigener Ärztetarifvertrag, den der

Landesverband Berlin-Brandenburg des Marburger Bundes ausgehandelt

hat.

„Der Unmut über die Haltung der kommunalen Arbeitgeber ist groß.

Die Ärztinnen und Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern haben sich

ihren eigenständigen Tarifvertrag vor 13 Jahren hart erkämpft und

werden diese Errungenschaft nicht wieder preisgeben. Die Vorschläge

der VKA wirken wie falsches Spiel. Mit unwürdigen Tricks und

fadenscheinigen Formalien bringt die VKA die kommunalen Kliniken in

große Schwierigkeiten. Das schadet einem vertrauensvollen Miteinander

in den Häusern“, sagte Rudolf Henke, 1. Vorsitzender des Marburger

Bundes.

In drei Verhandlungsrunden seit Januar dieses Jahres hatte der

Marburger Bund versucht, mit der Vereinigung der kommunalen

Arbeitgeberverbände (VKA) zu einer Einigung zu kommen. Dabei spielte

die dauerhafte Absicherung des Ärztetarifvertrages eine zentrale

Rolle. Mit anderen großen Krankenhausarbeitgebern hat der MB bereits

entsprechende Vereinbarungen geschlossen, zuletzt in der vergangenen

Woche im Rahmen einer Tarifeinigung mit dem

Helios-Krankenhauskonzern. Auch mit der Gewerkschaft ver.di gibt es

eine Grundsatzvereinbarung über ein gemeinsames Vorgehen, das beide

Gewerkschaften im Dezember 2017 verabredet haben. Trotzdem weigert

sich die VKA, eine rechtsverbindliche tarifvertragliche Vereinbarung

zu unterschreiben, durch die eine Verdrängung des Ärztetarifvertrages

ausgeschlossen ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese Option

ausdrücklich als Bedingung für die Verfassungsmäßigkeit des

Tarifeinheitsgesetzes postuliert.

Auch die übrigen Forderungen der Ärztinnen und Ärzte stoßen bei

den kommunalen Arbeitgebern weitgehend auf taube Ohren. Weder in der

Gehaltsfrage noch bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen im

Bereitschaftsdienst wollte die VKA den Ärzten entgegenkommen. „Unsere

Mitglieder betrachten das Angebot der VKA als offenen Affront und

Ausdruck geringer Wertschätzung ärztlicher Arbeit“, so Henke. Am

Beispiel der vom Marburger Bund geforderten manipulationsfreien

automatisierten Arbeitszeiterfassung als Voraussetzung für

Bereitschaftsdienst werde deutlich, wie die VKA den Ärztinnen und

Ärzten in den kommunalen Kliniken begegne. „Die Arbeitgeber lehnen

eine Pflicht zur elektronischen Erfassung ab und weigern sich,

pauschalen und nachträglichen Kappungen der geleisteten Arbeitszeit

wirksam entgegenzutreten. Stattdessen beharren sie auf

Ausnahmeregelungen, die den Grundsatz, dass Anwesenheitszeit als

Arbeitszeit anzusehen ist, in sein Gegenteil verkehren würden“,

kritisierte der MB-Vorsitzende.

