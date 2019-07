70 Jahre Kommunalwahlen in Mülheim an der Ruhr 1946-2016 – Ergebnisse und die gewählten MandatsträgerInnen

Die herrschenden Parteien an einem Ort sagen viel über diesen aus. Anhand der Politiker, die zu einer bestimmten Zeit von den Bewohnern gewählt wurden, kann man viel über die Geschichte einer Stadt lernen. Doch oft muss man sich durch alte Archive wühlen, um diese Informationen zu finden – vor allem, wenn man mehrere Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück blicken möchte. Mülheim an der Ruhr ist eine Stadt, die eine interessante politische Vergangenheit hat. Im Jahr 2016 jährte sich die erste freie Stadtverordnetenwahl nach der Machtübertragung an die Nazis zum 70. Mal. Die Kommunalwahlen im Jahr 1946 waren für die Stadt ein Neubeginn. Martin Müllers Buch „70 Jahre Kommunalwahlen in Mülheim an der Ruhr 1946-2016“ zeigt, ob und wie sich der Wille der Bürger seit dieser Zeit gewandelt hat.

„70 Jahre Kommunalwahlen in Mülheim an der Ruhr 1946-2016“ von Martin Müller erfasst alle Wahlergebnisse der Kommunalwahlen ab 1946 und die Oberbürgermeisterwahlen ab 1999. Die Leser finden alle Mandatsträger und deren Parteien (Stand 12/2018)darin aufgeführt. Es ist interessant zu verfolgen, wie historische Ereignisse in der jungen Vergangenheit sich in Veränderungen in den Wahlergebnissen widerspiegeln. Zudem sehen die Leser, welche Parteien es in der Vergangenheit gab, welche verschwunden sind und welche auch heute noch ein Teil des Systems sind. Müllers Werk richtet sich an Menschen, die sich für die politische Geschichte von Mülheim an der Ruhr und politische und gesellschaftliche Entwicklungen allgemein interessieren.

„70 Jahre Kommunalwahlen in Mülheim an der Ruhr 1946-2016“ von Martin Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-6411-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de