700 zusätzliche Pflegefachkräfte pro Jahr: Erfolgsgeschichte –Qualifizierungsaufstieg Pflege– jetzt nachhaltig sichern

bpa begrüßt Übergang für Altenpflege- und

Krankenpflegehelfer in die Fachkraftausbildung und fordert

langfristiges Konzept

Die hessische Landesregierung hatte zum Jahreswechsel als erstes

Bundesland den nahtlosen Übergang von einjährig qualifizierten

Altenpflegehelfern in das System der generalistischen

Pflegeausbildung ermöglicht. Jetzt wurde diese Regelung auch auf

Krankenpflegehelfer ausgeweitet. Damit werden 700 zusätzliche

Pflegefachkräfte, die sonst für die Fachkraftausbildung im nächsten

Jahr verloren gewesen wären, gesichert. Der Bundesverband privater

Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) begrüßt diese Ausweitung

ausdrücklich und kritisiert die Bundesländer, die auf diesen

bewährten Weg verzichten und damit die Sicherstellung der

pflegerischen Versorgung zusätzlich gefährden. Ziel muss eine

dauerhafte Absicherung dieser wichtigen Zugangsmöglichkeit zur

Fachkraftausbildung und damit der Gewinnung jeder potentiellen

Pflegefachkraft sein.

„Jedes Jahr kommen über die Helferausbildungen mit anschließender

Fachkraftausbildung allein bei uns in Hessen rund 700 neue Fachkräfte

in die Altenpflege. Gerade diese Menschen, die oftmals mit einem

niedrigeren Bildungsabschluss als Hilfskraft in der Pflege anfingen

und sich dann bis zum Pflegeexamen hocharbeiten, sind ein wichtiger

Baustein bei der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung unser

älterwerdenden Bevölkerung“, bekräftigt der hessische

bpa-Landesvorsitzende Jochen Rindfleisch-Jantzon und stellt klar:

„Die Erfolgsgeschichte –Qualifizierungsaufstieg Pflege– muss

unbedingt erhalten bleiben.“

Das hessische Sozialministerium hat mit Unterstützung des bpa für

die Übergangsphase zur neuen generalistischen Pflegeausbildung eine

unkomplizierte Wechselmöglichkeit der Pflegehilfskräfte in die

Fachkraftlaufbahn geschaffen. Rindfleisch-Jantzon sorgt sich jedoch

um die Zeit danach. „Im Pflegeberufereformgesetz wurde der

Rechtsanspruch auf eine verkürzte Fachkraftausbildung für die

Helferinnen und Helfer zwar gestärkt. Er droht aber in den

Folgejahren ins Leere zu laufen, wenn ein Übergang wegen fehlender

fachlicher und praktischer Kompatibilität nicht sinnvoll von den

Schulen angeboten werden könnte.“ Diese notwendigen Regelungen

müssten nun schnell gemeinsam angegangen werden.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehr

als 1.200 in Hessen) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Manfred Mauer, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 0611/341 07 90, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell