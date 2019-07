Abgeordnete erleben Pflege hautnah / bpa startet Praktikumsreihe für Landtagsabgeordnete: 40 Politikerinnen und Politiker sind dabei

Mit einem Praxistag beim Pflegedienst Herbrich

in Steinen hat der Landtagsabgeordnete Josha Frey (Bündnis 90/Die

Grünen) die diesjährige Praktikumsreihe des Bundesverbandes privater

Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Baden-Württemberg eröffnet.

Frey begleitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dienstes bei

Patientenbesuchen und diskutierte mit der Leitung des Dienstes unter

anderem Möglichkeiten des Einsatzes von E-Mobilität und die

pflegerische Versorgungssituation im Landkreis Lörrach.

Dass es im ganzen Bundesland Engpässe bei der pflegerischen

Versorgung gibt, hatte der bpa gemeinsam mit anderen Verbänden durch

eine große Branchenbefragung in der stationären Pflege gezeigt. Auch

ambulante Dienste führen Wartelisten oder müssen verzweifelten

Angehörigen absagen. Josha Frey ist sich dessen bewusst: „Ich bin

sehr dankbar für das Engagement des Pflegedienstes Herbrich hier in

meinem Wahlkreis. Wir brauchen ein vielfältiges Angebot an

pflegerischer Infrastruktur in Baden-Württemberg, in der alte

Menschen in verschiedenen Wohnformen – beispielsweise in

selbstverantworteten Wohngemeinschaften – ihr neues Zuhause finden

und gepflegt werden können. Hier sehe ich die ambulanten

Pflegedienste als eine tragende Säule. Für ihre Unterstützung möchte

ich mich politisch einsetzen.“

In den nächsten Wochen werden rund 40 weitere Politikerinnen und

Politiker für einen Tag in einem Pflegedienst oder in einer

stationären Pflegeeinrichtung mitarbeiten. Die Zahl der Abgeordneten

aus unterschiedlichen Parteien und Regionen, die für einen Praxistag

eine Mitgliedseinrichtung des bpa besuchen, hat sich damit in den

letzten Jahren immer weiter erhöht. Einige Politiker blicken bereits

zum vierten Mal auf diese Weise in den Pflegealltag.

„Diejenigen, die die Rahmenbedingungen für unsere Arbeit setzen,

sollten auch den Alltag in der Pflege kennen“, erklärt der

baden-württembergische bpa-Landesvorsitzende Rainer Wiesner. „In der

Pflege machen Arbeitsverdichtung und steigende Nachfrage durch die

Alterung der Gesellschaft schnelle und weitreichende politische

Weichenstellungen notwendig. Dazu brauchen Abgeordnete Informationen

aus erster Hand. Das gelingt am besten im Erfahrungsaustausch mit

unseren Mitgliedern.“

Der bpa hatte Landesregierung und Politik in den letzten Wochen

vorgeworfen, die tatsächlichen Bedürfnisse und Entwicklungen in der

Pflege zu ignorieren. „Für die Abgeordneten sind ein hautnaher

Kontakt mit dem Pflegealltag und ein echter Eindruck von den

Versorgungsengpässen im Land sicher ein Anstoß, die Hemmnisse für ein

weiteres Wachstum von dringend benötigten Pflegeangeboten aus dem Weg

zu räumen“, hofft Wiesner.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast

1.200 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

