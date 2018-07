Abschlussdokument des Treffens der Vereinten Nationen zu Tuberkulose in Gefahr / Deutschland darf dem Druck der US Regierung unter Trump nicht nachgeben!

Am 26. September wird bei den Vereinten Nationen

das United Nations High-Level Meeting on Tuberculosis, ein

hochrangiges Treffen zu Tuberkulose stattfinden. Während dieses

Treffens wird die versammelte Staatengemeinschaft die nächsten

Schritte festlegen, mit der die globale Tuberkulose Epidemie bekämpft

werden soll. Und das ist dringend notwendig:

Jährlich sterben 1,7 Millionen Menschen an Tuberkulose, darunter

ca. 400.000 Menschen mit einer HIV Ko-Infektion. Die nachhaltigen

Entwicklungsziele der Agenda 2030 werden nicht erreicht werden, wenn

der Kampf gegen Tuberkulose nicht entschlossen geführt wird. Das

hochrangige Treffen stellt eine einmalige Gelegenheit dar, die

globalen Anstrengungen gegen Tuberkulose zu bündeln und deren

Finanzierung sicherzustellen.

Wie nun bekannt wurde, sind auf Drängen der USA wichtige Passagen

des bisher von den UN-Mitgliedsländern ausgehandelt

Deklarationsentwurfs geschwächt worden.

Im derzeit vorliegenden Entwurf des Dokuments wurden Verweise auf

die Doha-Erklärung der Welthandelsorganisation gestrichen, in der die

Flexibilität und der Schutz der öffentlichen Gesundheit verankert

sind. Diese sogenannten TRIPS Flexibilitäten schützen das Recht eines

Landes, politische Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um

den Zugang zu finanzierbaren Arzneimitteln für seine Bürger zu

gewährleisten. Sie erlauben es beispielsweise Regierungen,

Zwangslizenzen zu erteilen, um Patente im Interesse der öffentlichen

Gesundheit außer Kraft zu setzen, so dass generische Versionen

hergestellt oder importiert werden können und betroffene Menschen

Medikamente bekommen.

Damit nicht genug: In dem gegenwärtigen Entwurf wurden

Formulierungen eingefügt, die fatalerweise besagen, dass geistige

Eigentumsrechte einen wichtigen Anreiz für die Entwicklung neuer

Gesundheitsprodukte darstellen, Formulierungen, die 1:1 von der

pharmazeutischen Industrie übernommen zu sein scheinen.

Südafrika und damit die gesamten G77 Staaten wollen diese

Veränderungen nicht hinnehmen. Verhandlungen der Abschlussdeklaration

werden nun neu aufgenommen.

Daher fordern wir von der Bundesregierung das Anliegen Südafrikas

und der G77 Staaten weiterhin zu unterstützen und sich nicht dem

Druck der Trump Regierung zu beugen.

„Die Tuberkulose stellt in vielen Ländern dieser Welt einen

Gesundheitsnotstand dar. Dass nun ausgerechnet das UN High-Level

Meeting zu Tuberkulose von der US Regierung unter Trump genutzt wird,

die in der Welthandelsorganisation verbrieften Schutzklauseln für

Länder in Notsituationen zu schwächen oder gar auszuhebeln und die

Interessen der pharmazeutischen Industrie zu stärken, ist ein Skandal

der an Absurdität kaum zu übertreffen ist, sagt Sylvia Urban,

Sprecherin des Aktionsbündnis gegen AIDS.“

„Sicher, für die pharmazeutische Industrie würden die getroffenen

Veränderungen einen Gewinn darstellen, für den Zugang zu

finanzierbaren Behandlungsmöglichkeiten in Ländern des globalen

Südens hätten sie katastrophale Folgen. Die Bundesregierung muss sich

entscheiden, ob ihr die Interessen der Industrie wichtiger sind als

das Menschenrecht auf Gesundheit “ ergänzt Urban.

„Ebenso kann man es nur als fatal bezeichnen, dass in dem

vorliegenden Abschlussdokument die Verpflichtung der wirtschaftlich

bessergestellten Staaten ignoriert wird, die Gesamtleistungen für die

Entwicklungszusammenarbeit auf mindestens 0,7 Prozent des

Bruttonationaleinkommens zu erhöhen“, ergänzt Joachim Rüppel,

Sprecher des Aktionsbündnis gegen AIDS. Die internationale

Gemeinschaft hat diesen Richtwert bereits 1970 durch eine

UN-Resolution vereinbart und seither in allen relevanten Beschlüssen

erneuert. Trotzdem haben bisher nur wenige Länder das notwendige

Beitragsniveau erreicht. Das ist aber die unabdingbare Voraussetzung,

um die nachhaltigen Entwicklungsziele wie die Bewältigung von TB, HIV

und anderen verheerenden Epidemien zu verwirklichen. Denn ein

fortbestehendes Defizit bei der Entwicklungsfinanzierung insgesamt

würde unweigerlich zu harten Konflikten um die Verteilung der Mittel

und zu einer Unterfinanzierung lebenswichtiger Maßnahmen führen.

Daher fordern wir entschieden, die Verpflichtung aller

Hocheinkommensländer zur baldigen Erfüllung dieser

Finanzierungszusage in die Erklärung aufzunehmen“, sagt Rüppel.

Das Aktionsbündnis gegen AIDS appelliert an die Bunderegierung,

die Regierung Südafrikas und die Gruppe der G77 Staaten weiterhin zu

unterstützen und dem Druck der US Regierung unter Trump nicht

nachzugeben.

Menschen, die Medikamente benötigen, müssen diese auch erhalten.

Das UN High-Level Meeting zu Tuberkulose stellt eine sehr wichtige

Gelegenheit dar, die Rechte der Länder zu bekräftigen, die

Medikamente für ihre Bevölkerung finanzierbar machen möchten.

Weiter Quellen: Link Positionspapier Zivilgesellschaft:

http://www.aids-kampagne.de/aktuelles/2018-06-13-positionspapier

