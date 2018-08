Abtreibungsverbot: In El Salvador müssen Kinder und Vergewaltigungsopfer Schwangerschaften austragen

Kinder und Sexualopfer müssen in El

Salvador mit langen Haftstrafen rechnen, wenn sie die Schwangerschaft

abbrechen. Abtreibung wird in dem mittelamerikanischen Land als Mord

eingestuft. Nach Angaben der SOS-Kinderdörfer weltweit sind mehr als

die Hälfte der Vergewaltigungsopfer jünger als 15 Jahre alt. „Die

Abtreibungsgesetzgebung in El Salvador diskriminiert und

kriminalisiert unschuldige Mädchen und stellt eine massive Verletzung

der Kinderrechte dar“, sagt Louay Yassin, Pressesprecher der

Hilfsorganisation.

El Salvador hat die rigidesten Abtreibungsgesetze der Welt:

Abtreibung ist unter allen Umständen verboten, selbst im Falle von

Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und bei Gefährdung der Gesundheit

der Mutter. „Mädchen und Frauen sind in El Salvador Menschen zweiter

Klasse“, sagt Yassin. Viele Schwangere würden sich auch bei

schwersten Komplikationen nicht in ein Krankenhaus wagen aus Angst

vor Festnahmen. Und viele stürben bei Abtreibungen, weil sie diese in

ihrer Not selbst durchführten. „Und es trifft vor allem die Armen“,

sagt Yassin. Reiche würden sich ins Ausland absetzen oder die

Abtreibungen in teuren Privatkliniken heimlich vornehmen lassen.

Die Regierung weigere sich zudem, Verhütungsmittel zuzulassen und

sexuelle Aufklärung zu leisten. „Die Abtreibungsgesetzgebung muss

reformiert werden, sonst haben Generationen von jungen Mädchen keine

selbstbestimmte Zukunft vor sich, nur Ungleichheit, Diskriminierung

und Angst“, sagt Yassin.

Die SOS-Kinderdörfer unterstützen seit Jahrzehnten notleidende

Kinder und ihre Familien in El Salvador. Dabei setzen sie sich

verstärkt auch für Sexualaufklärung, Bildung und die Einhaltung der

Kinderrechte ein.

