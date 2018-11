Adventsstimmung für Groß und Klein: „Bübchens Weihnachtstraum“ von Humperdinck im Kulturpalast

Der Klassiker ist zweifelsohne ?Hänsel und Gretel?. Mit dieser Oper wurde Engelbert Humperdinck schon zu Lebzeiten berühmt und sie verbindet sich bis heute mit Musik in der Weihnachtszeit. Aber auch ?Bübchens Weihnachtstraum?, sein ?Melodramatisches Krippenspiel für Erzähler, Kinderchor und Orchester? ist ganz und gar weihnachtlich inspiriert und nicht weniger stimmungsvoll. Der Philharmonische Kinderchor Dresden und das Junge Sinfonieorchester Dresden bringen das Werk zum Ersten Advent in den Konzertsaal des Kulturpalasts.

1906 hatte „Bübchens Weihnachtstraum“ im Zirkus Busch in Berlin seine Uraufführung und wurde begeistert aufgenommen. Wie die meisten anderen Werke Humperdincks geriet es jedoch nach seinem Tod 1921 in Vergessenheit und erlebt erst in den letzten Jahren eine Renaissance.

Erzählt wird die biblische Weihnachtsgeschichte, allerdings ?verpackt? in den Traum eines kleinen Jungen, der auf dem Schoß seiner Mutter am Heiligen Abend einschläft. Im Traum wird ihm von einem Engel die Weihnachtsgeschichte erzählt, an deren Ende er erwacht, während sein Vater gerade die Kerzen am Weihnachtsbaum ansteckt. Wie auch in seiner Märchenoper setzt Humperdinck auf einen volksliedhaften Ton und eine schlichte Diktion. Und ebenso wie da mischt er auch hier unter die eigenen Kompositionen ? vorwiegend Kinderchöre, zwei Sologesänge ? allgemein bekannte Volkslieder: berühmte Weihnachtslieder wie ?Stille Nacht?, ?Es ist ein Ros entsprungen? oder ?O du fröhliche?, in denen das Publikum natürlich zum Mitsingen aufgefordert ist.

Daneben erklingen internationale Weihnachtslieder sowie weihnachtlich inspirierte Kammermusik.

Der Philharmonische Kinderchor singt unter der Leitung von Prof. Gunter Berger, den Instrumentalpart übernimmt das Orchester des Landesgymnasiums für Musik Dresden. Sprecher ist Axel Thielmann.

Tickets (5 Euro Kinder, 10 Euro Erwachsene) sind über den Ticketservice der Dresdner Philharmonie und an den Tageskassen erhältlich.

Programm:

2. Dezember 2018, Sonntag, 16.00 Uhr

Familienkonzert

3. Dezember 2018, Montag, 9.30 Uhr

Konzert für Schulklassen

Konzertsaal

KULTURPALAST

20 ?

Kinder 5 ?

ab 5 Jahren

Dauer: 70 Min.

Engelbert Humperdinck

?Bübchens Weihnachtstraum? ? Melodramatisches Krippenspiel für Erzähler, Kinderchor und Orchester (1906)

Libretto von Gustav Falke

Weihnachtslieder und Kammermusik

Gunter Berger, Dirigent

Axel Thielmann, Sprecher

Philharmonischer Kinderchor Dresden

Junges Orchester Dresden – Orchester des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Dresden