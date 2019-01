AfD-Europawahlversammlung in Riesa – Samstag, 12. Januar 2018, 16:00 Uhr

Die AfD trifft sich an diesem Wochenende zu ihrem

Europa-Parteitag im sächsischen Riesa. Neben der personellen und

inhaltlichen Aufstellung für die Europawahl im Mai werden die

Delegierten über den umstrittenen Leitantrag abstimmen, in dem

mitunter ein möglicher Ausstieg Deutschlands aus der Europäischen

Union thematisiert wird. phoenix berichtet am Samstag ab 16.00 Uhr in

einer Sondersendung von der Europawahlversammlung aus der

Sachsenarena.

phoenix-Reporter Alexander Kähler meldet sich aus Riesa, fasst die

wichtigsten Reden zusammen und erwartet im Anschluss an die

Leitantrag-Debatte Spitzenkandidaten, wie den Parteichef Jörg

Meuthen, zum Interview. Moderator Stephan Kulle führt durch die

Sendung. Sein Gast im Studio ist der Politikwissenschaftler und

Parteienexperte Prof. Frank Decker von der Universität Bonn.

http://ots.de/wR6zRq

