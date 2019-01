Europawahl 2019: Lebensmittelwirtschaft fordert klares Bekenntnis zu Europa

Zu einem klaren Bekenntnis für Europa hat Stephan

Nießner, Präsident des Bundes für Lebensmittelrecht und

Lebensmittelkunde e. V. (BLL), heute im Rahmen des Bonner Empfangs

des Spitzenverbands aufgerufen. Mit Blick auf die Europawahl im Mai

2019 forderte er: „Wir müssen wieder Denkanstöße und Anreize für

europäische Lösungen schaffen. Nationale Alleingänge von

Mitgliedstaaten sind Ausdruck von Populismus, Protektionismus und

Kurzsichtigkeit. Sie sind kontraproduktiv für den Binnenmarkt eines

einheitlichen Europas und deshalb zwingend zu unterlassen.“ Als

Beispiel nannte Nießner die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für

bestimmte Rohstoffe, die in einigen Ländern wie Frankreich oder

Italien eingeführt wurde. Denn eigentlich können die Mitgliedstaaten

nur dann Maßnahmen hinsichtlich der verpflichtenden Angabe des

Herkunftsorts von Lebensmitteln treffen, wenn nachweislich eine

Verbindung zwischen bestimmten Qualitäten des Lebensmittels und

seinem Ursprung oder seiner Herkunft besteht. „Aber kann wirklich für

französische Milch nachgewiesen werden, dass sie besser ist, weil sie

aus Frankreich kommt?“ fragte Nießner skeptisch.

Nießner betonte zudem die positive Errungenschaft eines

gemeinsamen europäischen Marktes, der aufgrund eines harmonisierten

Verbraucher- und Gesundheitsschutzniveaus funktioniere. Gleichzeitig

rief er zum Handeln auf: „In der nächsten Legislaturperiode müssen

nun Regelungsinitiativen in Angriff genommen werden, die fünf oder

gar zehn Jahre nicht bearbeitet worden sind. Das geht von

Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in

Nahrungsergänzungsmitteln über die Entscheidung zum Umgang mit

Nährwertprofilen bis hin zu der Anwendung der gegenseitigen

Anerkennung. In vielen Fällen haben sich die Mitgliedstaaten bis

jetzt nahezu geweigert, ihrer Verpflichtung zur gegenseitigen

Anerkennung nachzukommen. Das muss sich definitiv ändern, denn es

gibt in aller Regel keine Rechtfertigung, um die Vermarktung von

Erzeugnissen abzulehnen, die den Vorgaben in anderen Mitgliedstaaten

entsprechen – auch denn nicht, wenn Bier nicht nach dem

Reinheitsgebot gebraut wurde oder Likör einen geringeren

Alkoholgehalt aufweist.“

Der Präsident des Spitzenverbands der deutschen

Lebensmittelwirtschaft resümierte schließlich: „Die Europäische Union

und damit die Lebensmittelwirtschaft stehen vor großen

Herausforderungen in der EU. Denn wenn sich Nationalismus und

Protektionismus weiterverbreiten, dann wird das auch langfristig der

Lebensmittelwirtschaft, ihren Mitarbeitern und ihren Kunden schaden.

Jetzt ist von teuren Whiskypreisen die Rede, aber Gleiches kann für

alle Spezialitäten und vor allem für die Rohstoffe aus allen Ländern

zutreffen. Unsere Zukunft und die unserer Kinder muss Europa heißen,

alles andere ist ein riesiger Schritt zurück. Das bedeutet mehr

Engagement für europäische Lösungen und zwar jedes einzelnen

Mitgliedstaates. Deutschland muss dem europäischen Gedanken

Rückenddeckung geben.“

