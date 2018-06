AfD-Fraktion stimmt im Landtag für Höfeordnung: Starkes Signal für ortsansässige Agrarbetriebe (FOTO)

Der Landtag Brandenburg hat sich am Mittwoch mit den Stimmen derAfD-Fraktion einstimmig für die Einführung einer Höfeordnungausgesprochen, die die Erbfolge bei bäuerlichen Agrarbetrieben regelnsoll. Nachdem die rote-rote Landesregierung zunächst gegen einensolchen Schritt plädierte, haben die Fraktionen der SPD und derLinken einen entsprechenden Gesetzentwurf im Landtag vorgelegt. Dazuhatten die Fraktionen von SPD, Linke und AfD (Drucksache 6/8957)jeweils die Überweisung des Gesetzentwurfes in den Agrarausschussbeantragt. Nunmehr wird dieses wichtige Thema im Agrarausschussberaten. Dazu gibt es am 5.9. eine Anhörung in dem Gremium.

Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Sven Schröder,

teilt dazu mit:

„Es ist ein sehr erfreuliches und wichtiges Signal, dass der

Landtag diesen Beschluss einstimmig gefasst hat und somit ein

deutliches Signal der Rückendeckung für die ortsansässigen

Agrarbetriebe gesetzt wurde.“

