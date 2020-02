ZDF-Politbarometer Februar 2020: Drei Viertel unterstützen Nein der CDU zu Zusammenarbeit mit der AfD / Coronavirus: Deutsche sehen kaum Gefahr (FOTO)

Die CDU lehnt generell eine politische Zusammenarbeit sowohl mitder AfD als auch mit der Partei die Linke ab. Während dies im Fall der AfD mit76 Prozent auf breite Zustimmung stößt (nicht richtig: 19 Prozent; Rest zu 100Prozent hier und im Folgenden jeweils “weiß nicht”), gehen die Meinungenbezüglich der Linken eher auseinander. 40 Prozent unterstützen die CDU-Ablehnungeiner Zusammenarbeit mit der Linken, 50 Prozent finden das nicht richtig. Vonden Unionsanhängern befürworten 83 Prozent eine solche restriktive Haltunggegenüber der AfD und 64 Prozent gegenüber der Linken. Der am Mittwochüberraschend und nur mit Hilfe der Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten vonThüringen gewählte Thomas Kemmerich von der FDP hätte nach Meinung von 58Prozent der Befragten diese Wahl nicht annehmen sollen. 33 Prozent finden esrichtig, dass er die Wahl annahm. Das ergab ein bundesweitesPolitbarometer-Extra, das am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche durchgeführtwurde.

Projektion Bundestagswahl

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die Union weiterhin

auf 27 Prozent, die SPD unverändert auf 14 Prozent und die AfD bliebe bei 14

Prozent. Leichte Veränderungen gäbe es für die anderen Parteien: Die FDP

verschlechterte sich auf 6 Prozent (minus 1), die Linke verbesserte sich auf 10

Prozent (plus 1), und die Grünen würden einen Punkt abgeben auf 22 Prozent

(minus 1). Die anderen Parteien zusammen lägen bei 7 Prozent (plus 1). Damit

hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges

Zweier-Bündnis eine Mehrheit, für Grün-Rot-Rot würde es knapp nicht reichen.

Top Ten: Söder mit Verlusten

Neu zu den zehn wichtigsten Politikerinnen und Politikern zählt nach Meinung der

Befragten Annalena Baerbock, und wieder dabei ist Ursula von der Leyen. Bei der

Beurteilung nach Sympathie und Leistung (“Was halten Sie von?”) der zehn

wichtigsten Politikerinnen und Politiker liegt weiterhin Angela Merkel auf Platz

eins. Auf der Skala von +5 bis -5 erhält sie einen unveränderten

Durchschnittswert von 1,4. Danach kommt Robert Habeck mit 1,2 (Jan.: 1,3) und

auf Platz drei steigt Annalena Baerbock ein, mit einer Bewertung von 0,8. Es

folgen Olaf Scholz mit 0,6 (Jan.: 0,8) und Heiko Maas mit 0,6 (Jan.: 0,7).

Markus Söder verschlechtert sich deutlich auf 0,1 (Jan.: 0,5) und Christian

Lindner wird mit 0,0 (Jan.: 0,0) eingestuft. Im Negativbereich liegen Ursula von

der Leyen mit minus 0,1, Horst Seehofer mit minus 0,3 (Jan.: minus 0,3) und

Schlusslicht bleibt Annegret Kramp-Karrenbauer mit minus 0,7 (Jan.: minus 0,8).

Coronavirus: Große Mehrheit sieht keine Gefahr für eigene Gesundheit

90 Prozent der Befragten halten ihre Gesundheit durch das neuartige Coronavirus

nicht für gefährdet, 10 Prozent äußern entsprechende Sorgen. Zudem glauben 80

Prozent, dass in Deutschland zum Schutz gegen die Ausbreitung des Virus genug

getan wird, nur 14 Prozent bezweifeln das. Großen Schaden für die Weltwirtschaft

durch die Ausbreitung des Coronavirus erwarten 34 Prozent. 63 Prozent rechnen

nicht mit solchen Folgen.

Verständnis für Unzufriedenheit der Landwirte

Für die Unzufriedenheit der Landwirte, die in letzter Zeit wegen ihrer

Einkommenssituation und der Vorschriften zum Umweltschutz auch Protestaktionen

durchführten, äußern 76 Prozent Verständnis. 19 Prozent meinen, diese

Unzufriedenheit ist nicht gerechtfertigt. Lebensmittel in Deutschland sind für

gut die Hälfte (54 Prozent) der Befragten alles in allem zu billig, für 8

Prozent sind sie zu teuer, und 36 Prozent halten die Lebensmittelpreise für

gerade richtig.

Mehrheit für Tempolimit

Auch um den Schadstoffausstoß zu verringern, gibt es eine Debatte über die

Einführung einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen in

Deutschland. 59 Prozent sprechen sich für ein Tempolimit von 130 km/h aus,

weitere 6 Prozent wären für ein Limit unterhalb von 130 km/h. Ein Drittel (33

Prozent) aller Befragten lehnt eine Geschwindigkeitsbegrenzung ab, darunter

mehrheitlich die Anhänger von AfD (54 Prozent) und FDP (56 Prozent).

Für Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen

Auf große Zustimmung treffen Überlegungen, in der EU Ein- und Zwei-Cent-Münzen

abzuschaffen. 78 Prozent der Befragten und deutliche Mehrheiten in allen

Parteianhängergruppen fänden das gut und nur 18 Prozent schlecht.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 4.

bis 6. Februar 2020 bei 1.067 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch

erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt.

Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in

Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund

+/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- zwei

Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 30 Prozent, SPD: 15

Prozent, AfD: 8 Prozent, FDP: 5 Prozent, Linke: 10 Prozent, Grüne: 26 Prozent.

Zusätzlich wurden am 5. und 6. Februar in einem bundesweiten

Politbarometer-Extra zur Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen 966 zufällig

ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch befragt. Das nächste Politbarometer

sendet das ZDF am Freitag, 6. März 2020. Am Freitag, 14. Februar 2020, gibt es

ein Politbarometer-Extra zur Bürgerschaftswahl in Hamburg.

Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen finden Sie auch auf https://forschungsgruppe.de.

Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 –

70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/politbarometer

https://heute.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4513937

OTS: ZDF

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell