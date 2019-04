AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg: „Grüne Utopisten entlarven latente Verfassungsfeindlichkeit!“

Die pauschale Forderung von Robert Habeck, dem

Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, nach Enteignung zeigt

einmal mehr, dass die Grünen die bundesdeutsche Verfassung

vorsätzlich missinterpretieren und aushöhlen wollen, aber von Recht

und Gesetz keine Ahnung haben. Darauf verweist der

AfD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos, rechtspolitischer Sprecher der

AfD-Landtagsfraktion. „Die einseitige Bevorzugung des Sozialbezugs

des Eigentums und die damit einhergehende Benachteiligung der

Interessen der Eigentümer widerspricht dem Eigentumsmodell des

Grundgesetzes. Völlig ungeniert und unwidersprochen lässt der

Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und damit einer der

radikalsten Enteignungs- und Verbotsparteien die Maske fallen“, so

Klos. „Ganz offensichtlich werden die Forderungen der Linkspopulisten

immer radikaler und verfassungsfeindlicher. Die grünen Utopisten

entlarven ihre latente Verfassungsfeindlichkeit.“

Geschützte Eigentumsgarantie nach Artikel 14 des Grundgesetzes

Als einzige verbliebene Rechtsstaatspartei in Deutschland bekennt

sich die AfD ohne Wenn und Aber zum Grundgesetz der Bundesrepublik

Deutschland und zur Landesverfassung von Baden-Württemberg. „Es gibt

die geschützte Eigentumsgarantie nach Artikel 14 unseres

Grundgesetzes, die in der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts und in den entsprechenden Kommentaren ihren

Niederschlag gefunden hat“, erläutert Klos. „Dies ist eines der

höchsten Rechtsgüter und einer der Grundpfeiler unserer freiheitlich

demokratischen Grundordnung; sie bildet den Rahmen für die

freiheitliche Entfaltung unserer Bürger und den gesicherten Rahmen

für die Handlungen von Wirtschaft und Bevölkerung. Dass hier die

grünen Chefideologen die Axt an unsere freiheitliche Grundordnung

legen möchten, ist Kalkül. Sie wollen eine andere Gesellschaft, in

der linker Gedankenterror, Einschüchterung und die Rechtslosigkeit

Determinanten sind“, so der AfD-Abgeordnete. „Mit diesen Forderungen

stellen sich die Grünen außerhalb der Verfassung und gegen die

freiheitlich- demokratische Grundordnung der Bundesrepublik und des

Landes Baden-Württemberg. Dass der grüne Ministerpräsident hierzu

schweigt und seinen Parteikollegen nicht zur Ordnung ruft, nährt die

Vermutung, dass dem ehemaligen Maoisten diese Gedankenwelt immer noch

naheliegt.“

Enteignungen ändern nichts an hohen Preisen für Grundeigentum und

Mieten

Die AfD ist fest davon überzeugt, dass Enteignungen den

Wohnungsbau keinen Millimeter voranbringen würden. „Die Geschichte

zeigt: Wo kein Eigentum, da kein Wohlstand – und erst recht nicht für

die breite Masse der Bevölkerung. Es wäre ein verheerendes

abschreckendes Signal an Investoren aus dem In- und Ausland“,

unterstreicht der AfD-Abgeordnete. „Die Preise für Grundeigentum und

das Wohnen sind im Vergleich zum verfügbaren Einkommen

überproportional gestiegen. Daran ändert eine Enteignung nichts, im

Gegenteil. Das Grundproblem der hohen Preise für Grundeigentum und

Mieten würde nicht ent-, sondern vielmehr deutlich verschärft

werden.“

Kontraproduktive Vorschläge wider den gesunden Menschen- und

Wirtschaftssachverstand

Der Wegfall eines verlässlichen Rahmens würde Investoren

abschrecken, während die Städte, Gemeinden und Kommunen in Zeiten

klammer Kassen und Markthöchstpreisen hohe Finanzmittel aufwenden

müssten, über die sie nicht verfügen, um dies zu kompensieren und

während einer brummenden Baukonjunktur Wohnungen zu sanieren oder zu

bauen. „Statt antizyklischer Wirtschaftspolitik – die jeder Student

nach dem ersten Semester Volkswirtschaftslehre kennt – unterbreiten

die Grünen kontraproduktive und gemeinwidrige Vorschläge, die dem

gesundem Menschen- und Wirtschaftssachverstand widersprechen“, so

Klos. „Aber für vernunftbegabte Politik waren die Grünen noch nie zu

haben. Denn so lange sie sich – gemeinsam mit den anderen Altparteien

– der Tatsache verweigern, dass die Millionen illegaler Einwanderer

in großem Stil Wohnraum belegen, so lange werden diese

Realitätsverweigerer nichts an der Wohnraumsituation ändern. Der

grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs, der seit nunmehr acht

Jahren regiert, ist für die katastrophale Wohnungsbausituation

verantwortlich!“

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.

Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3 | 70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639 | Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell