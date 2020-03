AfD-Politiker entkräften Vorwürfe des Verfassungsschutzes

Prominente Politiker der Alternative für Deutschland haben heute

auf der Internetseite der Partei Stellungnahmen veröffentlicht, mit denen sie

den Vorwurf angeblich verfassungsfeindlicher Äußerungen durch das Bundesamt für

Verfassungsschutz entkräften. Alexander Gauland, Björn Höcke, Beatrix von

Storch, Andreas Kalbitz, Markus Frohnmaier, Marc Jongen, Hans-Thomas

Tillschneider und viele weitere legen überzeugend dar, warum der

Verfassungsschutz mit seinen Anschuldigungen irrt. “Bei genauer Betrachtung

bleibt von den Vorwürfen des Verfassungsschutzes praktisch nichts übrig. Das

2019 in aller Eile zusammengestrickte Verfassungsschutzpapier entpuppt sich als

das, was es ist: ein politisch motiviertes Anti-AfD-Konvolut”, erklärt

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen.

Das sogenannte Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zur AfD schlug im

Januar 2019 hohe Wellen. In einer Pressemitteilung teilte die Behörde mit, dass

sie einen umfangreichen Schriftsatz erstellt habe, der zu dem Ergebnis kam, die

AfD sei als Prüffall und der “Flügel” und die Junge Alternative seien als

Verdachtsfälle im Hinblick auf verfassungsfeindliche Bestrebungen zu sehen. Das

Vorgehen des Verfassungsschutzes gegen die AfD ist in der deutschen Geschichte

beispiellos, zumal es die Kategorie des Prüffalls rechtlich überhaupt nicht

gibt. Deshalb untersagte das Verwaltungsgericht Köln mit Urteil vom 26. Februar

2019 dem Verfassungsschutz auch, die AfD weiterhin so zu bezeichnen.

Wie der führende Verfassungsrechtler Professor Dietrich Murswiek in einem

eigenen Gutachten darlegt, sind die allermeisten der vom Verfassungsschutz

vorgebrachten Beispiele gänzlich ungeeignet, eine verfassungsfeindliche

Einstellung der zitierten AfD-Politiker zu belegen. “Mit seinem Schriftsatz

versucht der Verfassungsschutz krampfhaft die größte Oppositionspartei im

Deutschen Bundestag politisch zu stigmatisieren. Das erklärt auch, warum

Hans-Georg Maaßen unbedingt aus dem Amt als Präsident des Verfassungsschutzes

gedrängt und durch Thomas Haldenwang ersetzt werden musste. Maaßen hatte immer

betont, dass er unsere Partei auf dem Boden des Grundgesetzes sehe – wo wir auch

stehen”, so AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen.

Die Liste der Stellungnahmen von AfD-Politikern und -Gliederungen wird

regelmäßig aktualisiert: https://www.afd.de/grundgesetz/

