Aktuelle HR-Seminare der Kompakttraining GmbH& Co. KG zu wichtigen Personalführungs-Themen und besonderen Gesprächsanlässen – als Online oder Präsenz-Kurse

Hamburger Personalentwickler erweitern das Seminarangebot um spezielle HR-Kommunikationsthemen und machen mit den HR-Trainings alle fit, die für Personal-Themen in ihrem Unternehmen verantwortlich sind.

Im Seminarangebot der Kompakttraining GmbH & Co. KG finden Interessierte für diesen besonderen Bildungsbedarf passendes HR-Wissen in den interaktiven Seminaren zu allen besonderen Mitarbeitergesprächen: Vom Einstieg des Mitarbeiters bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen.

Alle Personalthemen bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG als offene Schulungen mit regelmäßig sicheren Terminen bundesweit in allen Metropolen und im interaktiven Online-Format an.

Bewerbungsgespräche erfolgreich leiten

In dem Kompakttraining „Bewerbungsgespräch: Leitfaden für Arbeitgeber“ (https://www.kompakttraining.de/seminare/management-seminare.alle/schulung-bewerbungsgespraech/) werden alle Teilnehmer*innen – Personalreferenten, Führungskräfte und Assistenten – für alle wichtigen Aspekte zum professionellen Führen von Bewerbungsgespräche fit gemacht

Der nächste Termin in Dortmund findet am 02. März 2021 (https://www.kompakttraining.de/termin/schulung-bewerbungsgespraech-dortmund-kurs-2021-03-02/) und das nächste Training im Online Format am 04. März 2021 statt.

Effektive und effiziente Einarbeitung von Mitarbeitern meistern

Mit dem interaktiven „Onboarding Seminar“ (https://www.kompakttraining.de/seminare/management-seminare.alle/mitarbeiter-onboarding-seminar/) unterstützen die Trainer*innen von Kompakttraining die Teilnehmer*innen mit dem notwendigen Handwerkszeug, um neue Mitarbeiter*innen erfolgreich einzuarbeiten.

Freie Plätze gibt es für das interaktive Online Seminar am 05.März 2021. (https://www.kompakttraining.de/termin/mitarbeiter-onboarding-seminar-seminar-online-2021-03-05/)

Führungskommunikation meistern

Nach diesem Seminar wissen die Teilnehmer*innen, wie man in Gesprächen aller Art und mit allen Mitarbeiter-Typen das Steuer in der Hand behält.

Der nächste Termin für das Online Seminar für die erfolgreiche Führungskommunikation ist am 26. Februar 2021 (https://www.kompakttraining.de/seminare/fuehrungskraeftetrainings.online/fuehrungskommunikation/) buchbar.

Kündigungsgespräche professionell führen

Die HR-Mitarbeiter*innen und Führungskräfte sind nach dem Kompakttraining „Kündigungsgespräche richtig führen“ (https://www.kompakttraining.de/seminare/management-seminare.alle/seminar-kuendigungsgespraech-fuehren/) sicher und klar bei der Vorbereitung, Durchführung als auch mit dem Abschluss von Trennungsgesprächen.

Nächster Termin für die Teilnahme am interaktiven Online Training ist der 09. März 2021 (https://www.kompakttraining.de/termin/seminar-kuendigungsgespraech-fuehren-seminar-online-2021-03-09/).

Pressekontakt:

Kompakttraining GmbH & Co KG

i. A. Oliver Kutz

Ansprechpartner Presse

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon 040-80 81 375-0

Fax 040-80 81 375-41

Email: oliver.kutz@kompakttraining.de

www.kompakttraining.de

