Aktuelle Satire zur Politik in Deutschland

Seehofer glaubt, die AfD habe ihn wahnsinnig gemacht. Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt sucht er nun Hilfe bei Söder, der mit einem Kreuz seinen Wahnsinn austreiben soll. – Solche und ähnliche Nachrichten zeigt die Freidenker Galerie in der neuen Ausstellung „Fake News – Neues aus Absurdistan“ Fast täglich erscheinen in dieser Online-Galerie humorvole Nachrichten und Falschmeldungen zum alltäglichen Wahnsinn in Deutschland, Falschmeldungen die zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. Die Freidenker Galerie erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mehr als 100.000 Facebook-Likes sprechen für sich. Von der Leselupen-Redaktion erhielt die Freidenker Galerie das Lob „Ausgezeichnete Literatur-Website“ Schauen Sie mal rein! Der Besuch lohnt sich!