Aktuelle Stunde zur Wohnungsnot in NRW / „Ich und meine 86-jährige Mutter suchen seit einem Jahr – und wohnen inzwischen im Pkw!“

Morgen, Samstag (7. Juli 2018), widmet sich die Aktuelle Stunde im

WDR Fernsehen in einer Schwerpunktsendung der angespannten

Wohnungssituation in Nordrhein-Westfalen. Im Mittelpunkt stehen die

ZuschauerInnen mit ihren Anliegen und Impulsen an die Politik. Zu

Gast sind die nordrhein-westfälische Bau-Ministerin Ina Scharrenbach,

Vertreter der Kommunen und ausgewiesene Mietrechts-Experten.

„Als Familie mit Kindern keine Chance!“, „Nach Sanierung 350 Euro

Mieterhöhung, wir wissen nicht mehr weiter!“, „Ich und meine

86-jährige Mutter suchen seit einem Jahr – und wohnen inzwischen im

Pkw!“, – Die Kommentare auf der Facebook-Seite der Aktuellen Stunde

sprechen Bände. Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist

angespannt wie nie, die Mieten steigen und die Schlangen für

Wohnungsbesichtigungen werden immer länger.

Schon seit Montag (2. Juli 2018) beschäftigt sich die Aktuelle Stunde

des WDR im Rahmen einer Schwerpunktwoche intensiv mit den Missständen

auf dem NRW-Wohnungsmarkt. Am kommenden Samstag (7. Juli) findet

schließlich unter dem Motto „Wohnungsnot in NRW: Wenn Mieten zum

Luxus wird“ der große Wohnungsgipfel live in der Aktuellen Stunde

statt. Dabei stehen die Perspektive und die Anliegen der Zuschauer,

der Online-Community, im Mittelpunkt der Sendung.

Live im Studio sind u. a. Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Bau

in Nordrhein-Westfalen, ebenso Hans-Jochem Witzke, Vorstand des

Mieterbundes NRW, sowie Vertreter von Kommunen.

Schon jetzt kann sich die Community aktiv an der Sendung beteiligen

und ihre Fragen und Fälle an die Redaktion schicken; entweder per

Mail an aktuellestunde@WDR.de oder über die Social-Media-Kanäle der

Aktuellen Stunde.

