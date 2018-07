Fakten: Häufige Arbeit am Limit belastet stark / Beschäftigte in Pflegeberufen besonders häufig betroffen

Etwa jeder sechste abhängig Beschäftigte arbeitet

häufig an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Dabei sehen sie sich

sowohl höheren körperlichen Belastungen wie schwerem Heben und Tragen

als auch höherer psychischer Belastung beispielsweise durch Termin-

und Leistungsdruck ausgesetzt als die übrigen Erwerbstätigen. Nur

jeder fünfte Betroffene bezeichnet seinen Gesundheitszustand als sehr

gut oder ausgezeichnet. Bei den übrigen Erwerbstätigen ist es etwa

jeder Dritte. Das zeigen Ergebnisse der

BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012, die das jetzt von der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

veröffentlichte Faktenblatt „Arbeiten an der Leistungsgrenze“

zusammenfasst. Dabei geht das Faktenblatt dezidiert auf die

Pflegeberufe ein, die besonders betroffen sind.

Häufiges Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit geht mit

gesundheitlichen Beschwerden einher und wird von den Betroffenen als

belastend wahrgenommen. 16 Prozent der abhängig Beschäftigten

arbeiten häufig an der Leistungsgrenze. In den Pflegeberufen

verdoppelt sich fast dieser Anteil (30 Prozent). Der Löwenanteil der

Betroffenen fühlt sich durch diese Anforderung belastet (74 Prozent

bei den Beschäftigten/85 Prozent in den Pflegeberufen). Rund vier von

fünf Beschäftigten, die häufig ihre Leistungsgrenze erreichen, sehen

sich starkem Termin- und Leistungsdruck ausgesetzt. Bei den übrigen

Beschäftigten ist es nur knapp jeder Zweite (46 Prozent). Sie werden

auch deutlich seltener bei der Arbeit gestört, müssen seltener sehr

schnell arbeiten oder mehrere Aufgaben gleichzeitig betreuen, als

Erwerbstätige, die oft an ihre Leistungsgrenze gehen. In dieser

Personengruppe berichtet zudem jeder Dritte über häufige

gefühlsmäßige Belastung (31 Prozent), während das bei den übrigen

Beschäftigten nur jeder zwölfte tut. Wer häufig seine Leistungsgrenze

erreicht, arbeitet doppelt so häufig unter Zwangshaltung (28 Prozent)

oder bewegt schwere Lasten (40 Prozent) als die übrigen

Erwerbstätigen. Im Pflegebereich sind die körperlichen Belastungen,

beispielsweise aufgrund des notwendigen Patiententransfers, noch

deutlich höher.

Die höheren körperlichen und psychischen Belastungen von Menschen,

die häufig an ihre Leistungsgrenze gehen, spiegeln sich in ihrer

gesundheitlichen Situation wider. Rund zwei Drittel der Betroffenen

geben an, unter drei oder mehr psychosomatischen Beschwerden wie

Müdigkeit, Erschöpfung oder Reizbarkeit zu leiden. Bei den

Beschäftigten, die manchmal, selten oder nie an ihre Grenzen gehen,

ist es nur etwa jeder Dritte. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den

Beschwerden im Bewegungsapparat.

Deshalb sollte gerade in Berufen mit besonders hohen psychischen

und körperlichen Anforderungen, wie etwa in der Pflege, die

Gestaltung guter Arbeitsbedingungen in den Mittelpunkt rücken.

Führungskräfte sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, indem sie

beispielsweise mehr Personal einplanen, realistische Ziele

vereinbaren und Fort- und Weiterbildungen anbieten. Auch neue

Technologien sollten daraufhin beurteilt werden, ob sie den

Arbeitsalltag der Beschäftigten erleichtern können.

