Allg. Zeitung Mainz: Bitter ernst / Reinhard Breidenbach zu Drohnen

Der alles entscheidende Begriff im Zusammenhang mit

Drohnen heißt „unterschätzt“. Von militärischen Anwendungen hatte man

früh gehört, Fernsehbilder wahrgenommen, Spielfilme gesehen. Von

gezielten Tötungen wurde unter anderem berichtet. Eine Frage des

Kriegsrechts und der Ethik, insbesondere dann, wenn Zivilpersonen

attackiert oder getötet wurden. Aber im zivilen Bereich klang

„Drohne“ doch anfangs eher wie die verschärfte Form von

Frisbeescheibe. Und schien manchmal professionell durchaus nützlich:

zum Filmen und Fotografieren etwa. Und gilt nicht in einer Demokratie

der alte Satz: Was nicht verboten ist, darf man tun? Aber so einfach

ist das auch im zivilen Bereich nicht, dennoch machen es sich manche

nach wie vor einfach. Viele Anhänger der absoluten Spaßgesellschaft

halten es womöglich, ohne wirklich Böses im Schilde zu führen, für

eine Art Jux, einen Flughafen lahmzulegen. Deshalb müssen die

Forderungen nach strengerer Identifizierbarkeit und

Registrierungspflicht erfüllt werden, ebenso die nach schärferen

Sanktionen. Wer mit einer Jux-Drohne den Flugbetrieb gefährdet, muss

damit rechnen, dass die Drohne damit ihren letzten Flug absolviert

hat. Das hat weder mit „Polizeistaat“, noch gar mit

„Technikfeindlichkeit“ das Geringste zu tun. In einer Welt, die immer

komplizierter – und immer verrückter – wird, werden vernünftige

Regeln immer wichtiger. Und wenn jemand ernsthaft (zer-)stören will,

befinden wir uns im Bereich des Kriminellen oder Militärischen. Mit

allen Konsequenzen in puncto Abwehr und Gegenmaßnahmen.

