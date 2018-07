Allg. Zeitung Mainz: Ein Wunder / Kommentar zur Rettung in Thailand von Christian Matz

Gefangen tief unter der Erde, keine Lebenszeichen,

keine Aussicht auf Rettung. Und dann, nach banger Ungewissheit, der

erste Kontakt: Sie leben noch. Sie brauchen Hilfe. Schließlich die

Rettung: eine technische und menschliche Höchstleistung. Vor den

Augen der mitfiebernden Weltöffentlichkeit. 70 Tage waren 33

chilenische Bergleute verschüttet, bevor sie gerettet wurden – knapp

acht Jahre ist dies nun her. Wie hat sich die Welt doch verändert

seither. Vor acht Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, einem

solchen Drama das Schicksal der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge

gegenüberzustellen. Also das Leid der Opfer gegeneinander

aufzurechnen – warum man um die zwölf Jugendlichen in Thailand bange,

während der Tod Hunderter Flüchtlinge einen kalt lasse, diese Frage

wird nun ernsthaft diskutiert. Es ist ein perfider Vergleich, der

zudem außer Acht lässt, dass das besondere Einzelschicksal stets mehr

Chancen auf Aufmerksamkeit hat als die namenlose Katastrophe. Ja, es

ist eine Tragödie, was sich auf dem Mittelmeer abspielt; und ja, die

Europäer machen sich mitschuldig, wenn sie Hilfe verweigern mit dem

zynischen Argument, damit würden nur die Schlepper belohnt. Das

ändert aber nichts daran, dass wir uns über die Rettung in Thailand

aufrichtig freuen dürfen. Weil sie zeigt, wohin Mut und

Hilfsbereitschaft führen können. Sie zeigt die Sehnsucht nach einem

Happy End, dem Ausweg aus scheinbar hoffnungsloser Lage, und sie

zeigt, wie viel Mitgefühl mit Fremden möglich ist. Die Rettung ist

ein Wunder, und wer daran Anteil nimmt, muss sich dafür nicht

rechtfertigen.

