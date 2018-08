Allg. Zeitung Mainz: Hypothek / Kommentar von Christian Matz zur Drogenbeauftragten

Drogenbeauftragte/r der Bundesregierung, das klingt

verdächtig nach: oberstem Moralapostel und oberster Spaßbremse des

Landes, stets mit dauererhobenem Zeigefinger. Ist er/sie schließlich

in erster Linie dazu da, den Menschen zu vergällen, was ihnen doch

Genuss und manch aufgelockerten Abend beschert: das zweite (und vor

allem dritte, vierte…) Gläschen Alkohol, die Zigarette nach dem

Dessert, den Joint mit Freunden. Doch losgelöst von einer solch

flapsigen Betrachtung und abgesehen vom übertriebenen

Sendungsbewusstsein manch früherer Amtsinhaberin: Natürlich ist diese

Instanz absolut notwendig, und es ist immer wieder wichtig, auf die

Folgen der Sucht hinzuweisen. Vor allem, wenn es um die Volksdroge

Alkohol geht, deren Gefahren gerne kollektiv ausgeblendet und

unterschätzt werden. Wie sehr, das zeigen die Zahlen der aktuellen

Beauftragten Mortler: Zehn Millionen Menschen haben demnach einen

suchtkranken Angehörigen, darunter alleine drei Millionen Kinder und

Jugendliche. Hauptübel: Alkohol. Eine Riesenhypothek für die

Gesamtgesellschaft, turmhohe Folgekosten für Gesundheits- und

Sozialsystem inklusive. Jede Initiative, die Vorbeugung fördert und

betroffene Kinder schützt, verdient deshalb staatliche Unterstützung.

Eine Schaufensterdebatte, weil sie am Kern des Problems vorbeigeht,

ist dagegen die um die Legalisierung von Cannabis. Ist es die weniger

gefährliche und weniger folgenreiche Droge als Alkohol? Unterm

Strich: Ja. Aber muss man die eine Droge freigeben, nur weil auch die

andere legal ist? Definitiv nein. In diesem Fall hat die Spaßbremse

recht mit ihrem erhobenen Zeigefinger.

