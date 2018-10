Allg. Zeitung Mainz: Umbauarbeiten / Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zur Bestätigung Kavanaughs

Nach der Wahl Donald Trumps vor knapp zwei Jahren

rieten USA-Kenner zu Gelassenheit: Alles halb so schlimm, das in der

Verfassung angelegte, ausgeklügelte Kontrollsystem der „Checks and

Balances“ werde auch diesen Präsidenten bändigen. Der Kloß im Hals

der Optimisten dürfte noch größer geworden sein, nachdem der Senat

den umstrittenen Brett Kavanaugh als Richter am Supreme Court

bestätigt hat. Es wird immer deutlicher: Trump begnügt sich nicht

damit, für vier Jahre auf der Bühne Washington die Hauptrolle zu

übernehmen – er hat längst mit dem Umbau der Kulissen begonnen. Mit

dem Einzug des republikanischen Parteisoldaten Kavanaugh wird das

Oberste Gericht der USA nicht nur im Sinne der Konservativen auf

Linie getrimmt, sondern auch zu einem Instrument des Trump–schen

Machterhalts umfunktioniert. Kavanaugh will dem Präsidenten

grundsätzlich juristische Immunität zugestehen – ein

Amtsenthebungsverfahren wäre dann von vornherein aussichtslos.

Sollten sich die höchsten Richter irgendwann mit den Untersuchungen

des Sonderermittlers Robert Mueller befassen müssen, darf Trump

ebenfalls auf seinen Vasallen Kavanaugh zählen. Im Stile eines

Gangsterbosses der Dreißigerjahre bemächtigt sich dieser Präsident

des Landes und weiß dabei einen Großteil des männlichen weißen

Amerika hinter sich. Das Gerangel um Kavanaugh scheint die zuletzt

schwächelnden Republikaner vor den anstehenden Midterm-Wahlen sogar

noch zu beflügeln. Die Demokraten dürfen nur dann auf eine Trendwende

hoffen, wenn sie es endlich schaffen, die vielen Verlierer in Trumps

Amerika um sich zu scharen – also auch die Frauen.

