Keine milderen Strafen bei Alkoholkonsum Kommentar Von Birgit Marschall

Immer wieder sorgen Gerichtsurteile für Empörung, die bei

schweren Straftaten wie Mord, Totschlag oder gefährlicher Körperverletzung mit

Todesfolge allgemein als zu milde empfunden werden. In der Vergangenheit war ein

häufiger Grund für strafmildernde Umstände vor Gericht, dass die Täter unter

Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Der Große Senat für Strafsachen am

Bundesgerichtshof hat diese übliche Rechtsprechung vor zwei Jahren zwar

verändert: Künftig sollen Gerichte den Alkoholgenuss nicht mehr strafmildernd

berücksichtigen können, weil dessen Gefahren allgemein bekannt seien, so die

obersten Richter. Doch nicht alle Gerichte halten sich schon an diese Vorgabe.

Deshalb macht es Sinn, wenn nun Rechtspolitiker der Union einen neuen Anlauf

nehmen, um für weniger Strafmilderungen für alkoholisierte Täter zu sorgen. Wer

im Vollrausch nicht mehr Herr über sich selbst gewesen ist und deshalb nach den

Grundsätzen der Verfassung als schuldunfähig gilt, soll dafür, dass er sich in

den Vollrausch versetzt hat, dennoch eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren

bekommen können. Bisher gilt für die Vollrausch-Fälle ein Höchststrafmaß von nur

fünf Jahren. Es darf aber nicht sein, dass jemand, der im total betrunkenen

Zustand einen Menschen tötet, dafür nur maximal fünf Jahre hinter Gitter muss.

Zudem wollen die Unionspolitiker die strengere Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs auch ins Strafgesetzbuch schreiben. Das ist zwar nur ein

Symbol, denn die Vorgaben des BGH sollten ohnehin als Marschroute für alle

untergeordneten Gerichte gelten. Es ist aber dennoch wichtig: Nicht nur alle

Gerichte, auch die Bürger müssen sehen, dass die Politik bei zu milden Strafen

für Vollrauschdelikte nicht einfach tatenlos bleibt.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4525021

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell