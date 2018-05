Allg. Zeitung Mainz: Unbefriedigend – Kommentar von Christian Matz zum Dashcam-Urteil

Ja, was denn nun? Eigentlich ist das Dauerfilmen mit

der Autokamera verboten, sagt der BGH. Aber eigentlich, das ist die

Schlussfolgerung aus dem Richterspruch, sollte der Autofahrer die

Kamera doch lieber laufen lassen. Denn es könnte ja sein, dass die

Bilder nach einem Unfall den Beweis für die Schuld des „Gegners“

liefern. Mal abgesehen davon, dass dieser (Kamera-)Schuss auch nach

hinten losgehen kann, nämlich dann, wenn damit die eigene Schuld

bewiesen wird – befriedigend ist das Urteil nicht. Weil es den

Autofahrer in eine Zwickmühle bringt. Mit einer so genannten Dashcam

an Bord steht er permanent unter Verdacht, gegen den Datenschutz und

das Persönlichkeitsrecht zu verstoßen, obwohl die Kameras

nachweislich sehr erhellende Bilder liefern können. Freuen können

sich eigentlich nur die Hersteller, denen der Spruch einen kleinen

Nachfrageschub bescheren dürfte. Es ist allerdings zu erwarten, dass

das BGH-Urteil nicht das letzte in Sachen Autokameras war, sondern

dass sich die Rechtsprechung ebenso wie die technische Ausrüstung

weiterentwickeln wird. Wenn wir auf der einen Seite zum Beispiel über

autonomes Fahren diskutieren und darüber, dass Fahrzeuge künftig ohne

menschliches Zutun über die Straßen gleiten, dann erscheint auf der

anderen Seite die Debatte darüber, ob permanentes Filmen mit der

Autokamera erlaubt ist oder nicht, doch sehr rückwärtsgewandt. Der

Schulterblick zum Fußball sei erlaubt: Der Videobeweis ist eigentlich

auch eine gute Idee, weil er dazu beiträgt, die Verantwortlichkeit

für so manchen Unfall auf dem Rasen eindeutig zu klären. Aber auch

hier hapert es bei der Umsetzung doch noch gewaltig.

