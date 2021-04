Allianz BestAger Darlehen – Tel. 0421-83673100

Kredit-Experte Jens Schmidt (52) vermittelt Allianz Best Ager Darlehen für Kunden aus ganz Deutschland. Endlich ist es für Rentner und Personen ab 60 möglich, ein langfristiges Darlehen ohne Tilgung aufzunehmen. Damit sind die Monatsraten extrem niedrig, denn hier wird mit der monatlichen Rate nur der laufende Zins bezahlt.

Die wesentlichen Voraussetzungen für ein Best Ager Darlehen sind einfach erfüllt:

– Sie müssen eine selbst bewohnte Immobilie (Haus oder Eigentumswohnung) in Deutschland besitzen

– Die Immobilie muss lastenfrei sein (alle Grundschuld-Darlehen müssen erledigt sein)

– Ein Darlehensnehmer (bei Paaren) muss über 60 Jahre alt sein

– Alleinstehende müssen brutto mindestens 1.000 EUR Renteneingang, Verheiratete jeweils 700 EUR Renteneingang vorweisen.

(Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Alle Darlehensbedingungen in erhalten Sie kostenlos und unverbindlich mit Ihrem Angebot).

Das Darlehen wird mit einer 25-jährigen Zinsfestschreibung angeboten. Längere Zinsbindungen sind möglich. Damit muss zu Lebzeiten nicht mehr mit dem Kreditgeber über veränderte Zinsbedingungen verhandelt werden.

Bei Tod eines oder des letzten verbliebenen Darlehensnehmers kann das Darlehen ohne Vorfälligkeitsentschädigung zurück gezahlt werden. Es kann aber auch durch den oder die Erben einfach übernommen und fortgeführt werden.

Wie bei jedem Hypothekendarlehen kann das Darlehen vom Darlehensnehmer auch einseitig nach 10 Jahren mit 6-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorfälligkeitsentschädigung beendet werden.

Die Zinsen sind historisch niedrig. Hier werden die aktuell gültigen niedrigen Darlehenszinsen der Baufinanzierung gewährt. Kredit-Experte Jens Schmidt und sein Team beraten telefonisch bundesweit. Interessenten erhalten ein kostenloses schriftliches Angebot. Das Darlehen kann dann direkt von zu Hause beantragt werden.

Eine gesonderte Abschlussgebühr oder Vermittlungsprovision fällt nicht an. Der Darlehenskunde übernimmt lediglich die Kosten für den selbst gewählten Notar (zur Eintragung der Grundschuld) und die Gebühr des Grundbuchamts. Jens Schmidt, im Vermittlerregister eingetragener Immobiliendarlehensvermittler, wird für seinen Einsatz direkt durch die Allianz vergütet.

Kreditgeber ist die Allianz Lebensversicherung, die auf diese Weise langfristig Kapital im Markt unterbringt. Vorteil für Darlehensnehmer: Bis zu 40% des Immobilienwertes sind als Darlehenssumme möglich. Für ein Haus von 500.000 EUR Wert sind also bis zu 200.000 EUR als langfristiges Darlehen darstellbar.

Es gibt keine Altersbegrenzung und keine Gesundheitsfragen. Damit ist das Darlehen auch für Menschen über 70 oder 80 Jahre interessant.

Durch die günstigen Kreditkonditionen ist diese Art der Finanzierung eine attraktive Alternative zu Teilverkauf, Leibrente oder Nießbrauchrecht. „Mit der Darlehensaufnahme bleiben Darlehensnehmer auch weiterhin Alleineigentümer ihrer Immobilie“ lobt Allianz Kredit-Experte Schmidt das Angebot.

„Oft werde ich von meinen Darlehenskunden gefragt, ob es hier einen Haken gibt“ berichtet Schmidt, der zu den aktivsten Darlehensvermittlern dieses speziellen Angebots deutschlandweit zählt. Dann sagt er stolz: „Mir fällt keiner ein“.

Kontakt für Ihre freundliche Anfrage (für Interessenten aus ganz Deutschland):

Jens Schmidt

Hauptvertretung der Allianz

Tel. 0421 – 83 67 31 00

www.allianz-jens-schmidt.de

E-Mail: jens.schmidt@allianz.de