Altes Einbeck – Porträt einer Kleinstadt im demografischen Wandel

In Südniedersachsen altert und schrumpft die Bevölkerung stärker als in vielen anderen Regionen Deutschlands. In diesem neuen Buch beschreibt der Autor am Beispiel Einbecks, wie der demografische Wandel eine Kleinstadt verändert, wie Politiker, Unternehmer und Bürger mit den Folgen umgehen und sie gestalten. Es geht aber nicht nur um Einbeck: Millionen Menschen leben in Deutschland in Gemeinden von vergleichbarer Struktur. Sie können in dem Buch über Einbeck gute Ideen entdecken – aber auch aus Einbecker Fehlern lernen. Die Grundlage des Buchs sind Interviews mit mehr als 30 Einbecker Akteuren. Der Ausblick beschäftigt sich mit den Zukunftschancen: Kann es einer schrumpfenden Kleinstadt gelingen, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen? Und wenn ja: Wie?

Das einsichtsreiche Buch „Altes Einbeck“ von Ralf Blasig ist ein Beitrag zu der Diskussion, welche Handlungsoptionen gerade finanzschwachen Kommunen wie Einbeck heutzutage zur Verfügung stehen. Der Autor beschäftigt sich bereits seit mehr als einem Jahrzehnt mit den Folgen des demografischen Wandels für strukturschwache Kommunen. Mit diesem neuen Buch legt er eine anschauliche Fallstudie zu Problemen und Handlungsmöglichkeiten finanzschwacher Städte vor. Er studierte Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Anschließend war er als Redakteur für mehrere Tageszeitungen tätig. In dieser Zeit entstand die preisgekrönte Serie „Alter Harz – neue Chancen“ über den demografischen Wandel im Landkreis Goslar. Heute arbeitet Ralf Blasig in der Kommunikationsabteilung eines großen Unternehmens.

„Altes Einbeck" von Ralf Blasig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23130-6 zu bestellen.

