Ambassador of the Year

Berlin, 05.11.2018. In der iranischen Botschaft in Berlin hat heute Nachmittag der Botschafter der Islamischen Republik Iran, Seine Exzellenz Dr. Ali Majedi, den diesjährigen Preis „Botschafter des Jahres“ überreicht bekommen.

Aus der Begründung:

„In äußerst schwieriger weltpolitischer Lage ist es S.E. Dr. Ali Majedi gelungen, sein Land mit Würde, Zurückhaltung und Augenmaß zu vertreten. Dabei hat er als verlässlicher Partner dafür gesorgt, dass alle Absprachen eingehalten wurden.“

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Iran verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass diese einvernehmliche Zusammenarbeit auch nach dem bevorstehenden Ende der Amtszeit des Botschafters in Berlin auf anderer Ebene fortgesetzt wird. Für seinen weiteren Lebensweg wünschte er dem Botschafter privaten und beruflichen Erfolg und vor allem gute Gesundheit.

Der 1946 in Teheran geborene Ali Majedi ist von Haus aus Wirtschaftswissenschaftler. Nach seinen Tätigkeiten bei der iranischen Zentralbank und der iranischen Telekommunikationsgesellschaft wurde er zunächst Wirtschaftsberater des Ministerpräsidenten und später Vizeminister im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen. Von 1992 bis 1995diente er seinem Land als Botschafter in Brasilien und in war in selber Funktion von 1999 bis 2004 in Japan. Seine diplomatische Tätigkeit war zwischendurch immer wieder unterbrochen mit wichtigen Funktionen in der iranischen Regierung, so als Vize-Ölminister und schließlich als Vizeaußenminister für Wirtschaftsangelegenheiten. Nach seinem eigentlichen Ruhestand war er als Wirtschaftsberater bei den größten iranischen Holdings tätig. 2013 jedoch holte man ihn als Vize-Ölminister für internationale und Handelsangelegenheiten zurück in den staatlichen Dienst. Seit Oktober 2014 ist er der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Deutschland. Seine Amtszeit dort endet zum Jahresende.