Amsinck: Immer mehr Arbeitgeber entscheiden sich für die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung

Jedes Jahr werden rund 400.000 Arbeitgeber mit mehr

als 16 Millionen Beschäftigungsverhältnissen durch die Deutsche

Rentenversicherung Bund geprüft. Arbeitgeber haben dabei die

Möglichkeit, sich für eine elektronisch unterstützte Betriebsprüfung

zu entscheiden. Mittlerweile nehmen über 30 Prozent der Arbeitgeber

an diesem vereinfachten Verfahren teil, mit steigender Tendenz.

Wurden im Jahr 2016 noch rund 14 Prozent der Prüfungen auf diesem

Wege durchgeführt, so waren es im Jahr 2017 bereits über 27 Prozent.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung

Bund, Christian Amsinck, auf der heute in Koblenz tagenden

Vertreterversammlung mit.

Die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung ist bei der

Deutschen Rentenversicherung Bund eingeführt worden, um die Prüfungen

vor Ort bei den Arbeitgebern effektiver und unbürokratischer zu

gestalten, so Amsinck. Bei diesem Verfahren werden bereits im Vorfeld

der Prüfung vom Arbeitgeber Daten der Entgeltabrechnung und der

Finanzbuchhaltung an die Deutsche Rentenversicherung Bund

übermittelt, die dann ausgewertet werden. Bei Beanstandungen werden

dem Arbeitgeber auch auf elektronischen Wege Daten zurückgemeldet,

die ihn bei der Korrektur der Meldungen zur Sozialversicherung

unterstützen.

Die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung bringt nach Amsincks

Worten Vorteile sowohl für die Arbeitgeber als auch den Prüfdienst

der Rentenversicherung. Sie vereinfache dem Arbeitgeber die

Vorbereitung auf die Betriebsprüfung, weil den Prüferinnen und

Prüfern während der eigentlichen Prüfung weniger oder gar keine

Unterlagen mehr vorgelegt werden müssten. Die Prüfdauer vor Ort beim

Arbeitgeber verkürze sich dadurch deutlich, was bei diesem auch zu

Kosteneinsparungen führen könne. Da damit auch weniger Unterlagen in

Papierform zu sichten sind, falle auch der Vorbereitungsaufwand für

den Prüfdienst der Rentenversicherung geringer aus, betonte Amsinck.

Alle Betriebe in Deutschland werden von Rentenversicherung alle

vier Jahre geprüft. Die Deutsche Rentenversicherung prüft bei den

Arbeitgebern, ob diese ihre Beitrags- und Meldepflichten nach dem

Sozialgesetzbuch erfüllen.

Der vollständige Bericht ist im Internet unter

www.deutsche-rentenversicherung-bund.de abrufbar.

