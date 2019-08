Andreas Kalbitz: Frank Bsirskes klimastreikende Gewerkschafter verraten Arbeitnehmer

Verdi-Chef Frank Bsirske will die Mitglieder der

Gewerkschaft dazu aufrufen, sich am angekündigten Klimastreik der

Schülerbewegung „Fridays for Future“ zu beteiligen.

AfD-Bundesvorstandsmitglied Andreas Kalbitz erklärt dazu:

„Siemens, Bosch, Ford, Deutsche Bank, Deutsche Post,

Karstadt-Kaufhof – überall droht ein massiver Stellenabbau. Tausende

Arbeitsplätze werden in den nächsten Monaten verloren gehen. Und

Gewerkschaftschef Bsirske fällt nichts Besseres ein, als mit

schulschwänzenden Schülern gegen den Klimawandel zu streiken. Was für

ein Irrsinn. Frank Bsirske und seine klimastreikenden Gewerkschafter

verraten die Arbeitnehmer, um deren Interessen sie sich kümmern

sollten. Tatsächlich handeln sie sogar aktiv gegen die Interessen der

Arbeitnehmer, denn die industriefeindliche Grünen-Politik der

Klima-Aktivisten wird viele zusätzliche Arbeitsplätze in Deutschland

vernichten.“

